順騎「不卡卡」！日月潭高架化自行車道 打通文武廟牽車斷點

日月潭自行車道文武廟年梯路段，透過高架化打通斷點，讓單車族能順暢騎行，還能順便停歇欣賞湖光山色。（日管處提供）

日月潭自行車道位在文武廟年梯路段，過去因坡度過大，遊客必須下車牽車，騎行「卡卡」影響自行車體驗，日月潭風景區管理處為此投入2000萬元，透過「高架化」打通斷點，讓單車騎士一路順騎，自在享受全球10大最美自行車道。

日管處表示，潭區自行車道九龍口至松柏崙段路，位在文武廟年梯段有一處陡坡斷點，一邊是大斜坡，另一邊則是階梯必須牽行通過，影響騎乘舒適感，且下車牽行時，也因當地沒有眺景平台，以致遊客牽完車，無法順便休憩賞景。

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日管處說，為解決該處自行車道斷點，經投入2000萬元經費與10個月的改善，終於透過高架化工程串聯兩端自行車道，並開闢通道銜接至原本的年梯步道，兼顧單車族與步行需求，此外還修剪雜木、增設觀景平台，讓遊客能在此歇息，飽覽日月潭湖光山色。

日月潭自行車道透過高架化打通文武廟斷點，還增設觀景平台，讓單車遊客能順道賞景。（日管處提供）

日月潭自行車道文武廟年梯路段，透過高架化串聯兩端車道（上層），並開闢通道可銜接至原本的年梯步道（下層）。（日管處提供）

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