教育部告國語日報確認捐助關係 二審仍吞敗

國語日報被教育部提告，教育部指國語日報是受政府捐助的財團法人，提告請求確認雙方存在捐助法律關係。圖為台北市福州街、羅斯福路口的國語日報大樓。（資料照）

教育部認定國語日報社是受政府捐助的財團法人，提告請求確認雙方存在捐助法律關係，國語日報社稱政府並未實際撥款，還要求「自己自足」，何況他案已認定國語日報社並非政府捐助的財團法人；一審台北地院指難認國語日報社的資產是由政府出資捐助，判教育部敗訴。教育部不服判決，提起上訴，高院今駁回上訴，教育部仍敗訴，可上訴。

教育部主張，教育部為推行國語政策，令台灣省國語推行委員會（國語會）依教育部1948年的訓令，以教育部提供金圓券1萬元的全部出資方式籌設，協助完成國語日報社營利事業稅籍登記、在國語會相同會址的台北市植物園內設立國語日報社、取得新聞登記，再於同年10月25日正式發行創刊號。

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教育部強調，國語日報社無論人事、財務、業務等重大事項，均透過國語會的常務委員會討論決定，該社董事長、常務董事人選，同樣由國語會常務董事決定，甚至同仁薪資調整、津貼，都由國語會支付，其年度高達44.66%的年度工作預算也來自國語所編列的預算，在在證明該社資產、資源，均由教育部所撥款。

國語日報社解釋，依經濟部1956年查驗意見、國語日報社公司章程、歷年財務報表等文件，可知該公司是由方師鐸等17位發起人出資申請設立，非透過政府撥款、捐助或編列預算，且公司人事與業務運作也都依循公司章程。

再者，政府原訂遷台後應撥給「國語小報及移台後國語日報社」開辦費國幣76億1百萬元、員工薪資等，卻都沒有撥款，並要求國語日報應「自己自足」一切開支，加上他案已認定國語日報社並非政府捐助的財團法人，國語日報社請北院判教育部敗訴。

北院判定，國語會設立目的本推廣國語，與國語日報以國語注音等發行報紙內容的政策目的一致，故由國語會及教育部等政府機關人員擔任董事以利號召推行國語這件事，不足為奇，因此難認國語日報社的資產是由政府出資捐助，判教育部敗訴。

教育部提起上訴，高院審酌，雖然教育部主張相關資產原本由政府投入，但國語日報社公司經多年營運後，已有自身盈餘及社會各界資源挹注，教育部無法證明公司資產全數來自官方；且國語日報社公司與教育部屬不同人格，自難認定捐助財產是由教育部直接捐助，因此教育部請求確認雙方存在捐助法律關係並無理由，駁回上訴。

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