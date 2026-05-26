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    首頁 > 生活

    警察節前夕 高市警邀視障按摩師進駐為員警紓壓

    2026/05/26 15:32 記者黃良傑／高雄報導
    警察節前夕，高市警局邀請視障按摩師進駐為員警紓壓。（高市警局提供）

    警察節前夕，高市警局邀請視障按摩師進駐為員警紓壓。（高市警局提供）

    高雄市政府警察局於警察節前夕，邀請專業視障按摩師進駐，為平時緊繃值勤的波麗士大人提供紓壓服務。

    由於警察工作性質特殊，長年肩負治安維護、交通疏導及民眾服務等多重任務，尤其在假日期間更是全神貫注、上緊發條，常因執行勤務無法返家陪伴家人。

    為慰勞長期堅守崗位、日夜辛勞的警察同仁，高市警察局、勞工局及有線電視共同舉辦公益活動，今（26）日上午在警局3樓大禮堂舉行，邀請6位具備專業技術證照的視障按摩師團隊。

    視障按摩師憑藉細膩的手法與精湛的點穴技術，精準緩解員警因長期外勤、輪班所造成的肩頸僵硬與肌肉痠痛，參與體驗的官警紛紛表示，在按摩師的揉捏下，一整年的疲憊彷彿瞬間消散。

    高市警察局長趙瑞華表示，警察同仁全日待命、風雨無阻，身心長期處於高壓疲累狀態。

    此次活動不僅是為了消除同仁的身體疲勞，更是希望透過專業按摩讓大家恢復元氣與活力，重新找回工作的熱忱與動力。

    趙瑞華強調，同仁的健康是警政運作的基石，未來將持續結合社會資源，辦理更多元化的身心健康活動，致力於打造充滿關懷與溫度的友善職場，讓每一位員警都能感受到「家」的溫暖。

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