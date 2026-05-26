大型活動全是國際IP！苗博雅籲扶植本土 北市觀傳局：兩者兼顧

北市議員苗博雅表示，雖然國際IP對於招攬觀光客有助益，但是她仍建議，未來在大型活動的舉辦，應多使用台灣本土IP，並進一步為本土IP打造舞台，使其未來有機會成為國際級IP。（記者孫唯容攝）

台北市觀光傳播局今（26）日前往議會教育委員會，報告114年度動支第二預備金使用狀況。北市議員苗博雅表示，雖然國際IP對於招攬觀光客有助益，但是她仍建議，未來在大型活動的舉辦，應多使用台灣本土IP，並進一步為本土IP打造舞台，使其未來有機會成為國際級IP。對此，觀傳局長余祥承諾，他們會朝向兼顧國際IP與本土IP的方向來思考。

針對動支第二預備金，觀傳局長余祥報告，針對114年度動支第二預備金有兩案，首先為2025年辦理大稻埕夏日節與玩具總動員，不足經費478萬餘元；第二案為2026年舉辦台北燈節，由於首度舉辦雙IP、雙展區，不足經費1800萬元，因為臨時的預算需要，依照預算法來動支，以上兩案皆辦理完畢。

請繼續往下閱讀...

對此，議員苗博雅指出，她想提出政策性的方向希望討論，她認為不少縣市活動都選擇與國際IP結合，包含台灣燈會也是相同策略，到底「結合國際IP還是本土IP，到底哪個是政府應該投資源去推、去關注的方向？」當然國際IP對於招攬觀光客很有助益，但是本土IP就是缺乏資源、推廣，應該要讓本土IP有被市場看到的機會，請問觀傳局政策上想法？

余祥表示，國際IP的知名度高，確實能帶來更多的人潮與社群的討論度，不過市府也不會只結合國際IP，同時也與本土IP結合，以燈節為例，有特別設置12行政區的特色熊讚，未來會持續在大型活動上與國際IP做結合，同時也會關注本土IP，找尋一起合作的機會。

苗博雅也質疑，政府的預算到底是要濟弱扶傾還是錦上添花？這是問題本質，使用國際IP只是錦上添花而已，不論任天堂、迪士尼、皮克斯會需要台北市的加持嗎？其實是這些品牌來加持台北市的人流、人潮，每年市府編列預算結合國際IP，甚至預算不夠還要動用第二預備金，這些收益國外大品牌拿走，實際上每年這麼多預算下去，其實可以協助本土的文創產業，「這個IP要有人看，才會有人認識」，除了政府推出的熊讚外，更希望台灣本土的創作者能獲得協助、幫忙。

苗博雅說，要打造「國家級的IP」政府前期的投入很重要，假設日本要舉辦國家級的展會，他們不會不用日本本土的IP，反而跟其他品牌買授權，在日本擁有國際、高知名度的IP前，是因為他們先用國家社會的力量去協助，等到這些IP成長茁壯，才能成為國際大IP，台北身為首都，應該要有「越在地、越國際」的思維，台灣本土難道沒有更好的作品嗎？本土IP要被栽培，希望觀傳局要去當去挖掘好的IP，政府應該要當第一個看見的角色，希望未來舉辦大型活動，可以多納入更多本土IP。

余祥也說，台北市府整年度很多活動，包含商業處的年貨大街與白爛貓合作，花IＮ台北系列也是與台灣本土IP合作，確實大型活動會需要使用的國際IP來執行人流導流、曝光，會努力在這兩者都兼顧的情況下，來照顧本土IP。

苗博雅強調，他身為台北人從小就看台北燈節，從來不覺得台北燈節一定需要國際IP來加持，今天台北燈節要把舞台給創作者，寧可給予尚未登上國際市場的本土IP，作爲讓品牌進入到更大的場域的重要起點，假設在局長任內讓本土IP可以一砲而紅，「你可以說這是你當觀傳局長栽培出來的」，像是現在使用泡泡瑪特作為台北燈節IP就不可能達成，因為人家本身就是大IP。

第一召集人吳世正則說，觀傳局要去思考「地方性跟國際性」該如何平衡，怎樣對活動最有效果。余祥也回應，謝謝議座的建議，他們會朝這方向來思考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法