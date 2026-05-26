國家海洋日 馬公市立幼兒園師生參訪海巡連江艦

馬公市立幼兒園參觀連江艦，對海巡大哥哥辛苦有更深的認識。（澎湖海巡隊提供）

今年「國家海洋日」，海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊邀請馬公市立幼兒園師生83人，由馬公市長黃健忠領軍，前往參訪海巡署連江艦，讓學童近距離認識海巡勤務內容及海洋保育理念。

此次活動結合海洋教育與校外參訪學習，由海巡人員帶領師生登艦參觀，並於艦上餐廳及會議室播放海巡相關宣導影片，介紹海巡署平時執行海域巡護、海上救生救難、查緝走私及海洋保育等重要任務，讓海洋教育向下扎根。

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活動過程中，海巡同仁也特別安排駕駛台導覽，向學童介紹各項航儀設備及艦艇操駕功能，讓孩子們了解海巡艦艇執勤時所運用之科技設備與勤務特性。現場並透過有獎徵答及互動問答方式，提高學童參與度，並準備宣導品與小禮品，讓孩子們在輕鬆活潑的氛圍中學習海洋知識，澎湖海巡隊長陳永鋒致贈花火節限定「乖乖」予全體學童。

馬公市長黃健忠活動中表示，幼兒階段是建立海洋觀念與生活教育的重要時期，透過實地參訪海巡艦艇，不僅能讓孩子認識海巡勤務與海洋保育的重要性，也能從中體會第一線海巡同仁執勤辛勞，進一步培養愛護海洋與尊重執法人員的觀念。

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