為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖區漁會計劃引進無人潛水艇 串聯海洋保育、巡護與觀光新契機

    2026/05/26 15:18 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖區漁會計畫引進水下無人機，成為保育海洋資源新利器。（澎湖區漁會提供）

    澎湖區漁會計畫引進水下無人機，成為保育海洋資源新利器。（澎湖區漁會提供）

    澎湖區漁會計劃引進無人潛水艇（ROV），將運用於人工魚礁巡檢、海底覆網與海洋廢棄物調查、保護區巡護、水下復育監測及海洋教育推廣等工作。

    澎湖區漁會表示，海洋保育不應僅停留在海面巡查，更需要深入海底、掌握真實生態現況。過去人工魚礁、水下棲地及覆網狀況，多仰賴潛水人員調查，不僅受限於天候、能見度與人力成本，也存在一定作業風險。未來透過無人潛水艇導入，可即時拍攝與記錄海底影像，掌握魚礁是否移位、棲地是否受損，以及覆網與海洋廢棄物對生態造成的影響，作為後續復育、清除與管理的重要依據。

    澎湖區漁會總幹事顏德福表示，漁會引進無人潛水艇，目的不在執法取締，而是希望建立「科技巡護、在地共管、水下復育」的新模式，提升巡護效率與海域安全。

    顏德福指出，健康的海洋生態不僅關係漁業資源，更直接影響澎湖觀光產業發展。未來若能透過水下無人潛水艇記錄人工魚礁、生態復育與海底景觀成果，除可作為潛水觀光、水下生態導覽及海洋教育素材，也有助塑造澎湖海洋永續品牌形象，讓保育與觀光形成良性循環。

    澎湖區漁會引進水下無人機，主要在調查海洋資源。（澎湖區漁會提供）

    澎湖區漁會引進水下無人機，主要在調查海洋資源。（澎湖區漁會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播