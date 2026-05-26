澎湖區漁會計劃引進無人潛水艇 串聯海洋保育、巡護與觀光新契機

澎湖區漁會計畫引進水下無人機，成為保育海洋資源新利器。（澎湖區漁會提供）

澎湖區漁會計劃引進無人潛水艇（ROV），將運用於人工魚礁巡檢、海底覆網與海洋廢棄物調查、保護區巡護、水下復育監測及海洋教育推廣等工作。

澎湖區漁會表示，海洋保育不應僅停留在海面巡查，更需要深入海底、掌握真實生態現況。過去人工魚礁、水下棲地及覆網狀況，多仰賴潛水人員調查，不僅受限於天候、能見度與人力成本，也存在一定作業風險。未來透過無人潛水艇導入，可即時拍攝與記錄海底影像，掌握魚礁是否移位、棲地是否受損，以及覆網與海洋廢棄物對生態造成的影響，作為後續復育、清除與管理的重要依據。

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澎湖區漁會總幹事顏德福表示，漁會引進無人潛水艇，目的不在執法取締，而是希望建立「科技巡護、在地共管、水下復育」的新模式，提升巡護效率與海域安全。

顏德福指出，健康的海洋生態不僅關係漁業資源，更直接影響澎湖觀光產業發展。未來若能透過水下無人潛水艇記錄人工魚礁、生態復育與海底景觀成果，除可作為潛水觀光、水下生態導覽及海洋教育素材，也有助塑造澎湖海洋永續品牌形象，讓保育與觀光形成良性循環。

澎湖區漁會引進水下無人機，主要在調查海洋資源。（澎湖區漁會提供）

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