全國1年內3起教師墜樓 代理教師工會籲政府應積極預防

高雄市發生教師於校內墜樓輕生事件，全國代理暨代課教師產業工會呼籲政府應積極防範。（資料照）

昨日高雄市發生教師於校內墜樓輕生事件，全國代理暨代課教師產業工會今天表示，這已經短短1年內，第三起基層教師在校內墜樓輕生的慘劇，工會質疑教育部忽視教育現場的高壓勞動環境，同時呼籲高雄市政府應專案調查以求預防悲劇重演。

根據工會統計，包括2021年9月嘉義市、2024年5月彰化縣、去年10月桃園市及南投縣，皆發生校外輕生案件；而2023年6月台南市、2024年11月新北市、去年4月台北市、去年11月在新竹縣，以及昨日在高雄市，都發生校內輕生案件。

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工會認為，校園內接二連三響起的喪鐘，是以生命對台灣整體教育職場環境拋出的最嚴厲警訊。而面對如此密集的教師輕生潮與「教師荒」，更質疑教育部對於已經發生的案情，到底掌握了多少？又做出了哪些實質的體制變革？

工會批評，當教育部耗費鉅資、將所有政策資源與KPI關切都放在「生生用平板」等硬體指標時，教師的最基本工作人權被忽視，優秀人才紛紛逃離校園、基層大缺師，正是因為中央長期忽視惡劣的勞動環境與高壓的職場體制。沒有安全的工作環境，就沒有好的教育品質。若無法根本解決教育現場的勞動高壓，再先進的數位工具變革，都只是踩在基層血淚上的盲目口號。

工會也呼籲高雄市政府深入調查，勿以「個案身心因素」草率結案，應由市長下令成立跨局處專案小組，邀請外部勞動、心理專家及教師工會共同參與。唯有釐清致災的系統性根源，才能找出盲點，避免下一個悲劇再度發生。要深入了解教師面對的壓力，唯有接住教師，確認教師身心健全，才是真正對學生的好。

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