彰南路連撞16次庇護島要拆了？ 公路局：加長到180公分更醒目

彰化市彰南路兩處路口行人庇護島施工加長。（民眾提供）

彰化市彰南路15處路口行人庇護島1年來被撞16次，地方均認為是三寶駕駛「切西瓜」所致，但也有人認為是庇護島設計瑕疵釀禍，有民眾目擊庇護島今天（26日）進行施工，不少人猜測「砍掉重練？」公路局彰化工務段則表示，他們是在被撞最多次的2處路口施工，把原本80公分長的庇護島再加長100公分，變成180公分長度，藉以提升交通島能見度，避免駕駛因疏忽撞擊。

據公路局彰化工務段統計，彰南路15處路口行人庇護島1年來被撞16次，其中彰南路1段215巷路口被撞5次，彰南路2段512巷路口被撞3次，另有7處路口庇護島從未發生過撞擊事件。

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工務段長廖志彬指出，他們今天進場施工，並非要把庇護島拆除，而是要加長庇護島的長度；現今這2處路口的庇護島長度各為80公分，行人穿越道有3米寬度，他們把穿越道寬度縮減為2米寬，多出來的1米寬度就用來作為庇護島，因此完工後的庇護島長度將增加為180公分。

廖志彬說，有鑑於這兩處路口庇護島被撞擊機率最高，因此為提升庇護島能見度，避免駕駛因疏忽撞擊，今天進場在兩處路口施工延長庇護島長度，預計半個月內完工。

有網友PO照片指出，彰南路交通量非常大，1年來發生16次撞庇護島其實頻率非常低，一般用路人迴轉或轉彎時只要跟著導引線轉彎，絕對不會撞到，會撞到的都是馬路三寶，都是因為愛「切西瓜」釀禍。另有網友說這庇護島不知道保護了多少行人，有存在的必要。

彰南路兩處最常被撞的行人庇護島施工加長。（民眾提供）

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