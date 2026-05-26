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    首頁 > 生活

    輪椅族買票進大巨蛋看球變「看電視」 簡舒培批荒謬

    2026/05/26 15:09 記者何玉華／台北報導
    台北市議員簡舒培指出，輪椅族買票進大巨蛋看球變看電視，直批「太離譜、荒謬」。（取自台北大巨蛋臉書）

    台北市議員簡舒培指出，輪椅族買票進大巨蛋看球變看電視，直批「太離譜、荒謬」。（取自台北大巨蛋臉書）

    台北大巨蛋在輪椅區設液晶螢幕解決視線被遮蔽的問題，台北市議員簡舒培今（26）在市議會表示，身障朋友買票到球場看球賽，看不到球場，是在那邊看電視，直呼「離譜、荒謬」，要求市府應該督導遠雄比照日本等其他球場的作法，輪椅區前方應該沒有位子。台北市長蔣萬安表示，確實不應該讓身障朋友透過螢幕方式來看，會跟選雄溝通透過工程改善。

    簡舒培今天進行市政總質詢時指出，大巨蛋內無障礙設施的輪椅專用席，有民眾反映只要前面的人一「嗨」站起來之後，就看不到；結果遠雄不是把前面的座位不賣，而是弄了一個液晶電視，讓大家在球場看電視。

    體育局長游竹萍說明，身障的部分有144席，有增設，因為每一層都需要設置，因此會有遮蔽的問題，今年有加螢幕去提升；不過，話未說完，蔣萬安就表示，會來跟遠雄溝通，怎麼樣來透過工程改善，「確實不應該讓身障朋友透過螢幕方式來看」。

    簡舒培說，讓身障朋友買票進去看球賽，沒辦法看到球場，而是在那邊看電視，「很離譜、太荒謬」；其他國家針對輪椅區都有做法，如日本橫濱球場前面是全部平台，不會有位子，國家體育場的無障礙座位也是如此，其他國家可以做到，相信台北市也可以做得到。

    蔣萬安允諾，無障礙座位會參考日本的做法來做調整。

    台北市議員簡舒培指出，輪椅族買票進大巨蛋看球變看電視，直批「太離譜、荒謬」。（記者田裕華攝）

    台北市議員簡舒培指出，輪椅族買票進大巨蛋看球變看電視，直批「太離譜、荒謬」。（記者田裕華攝）

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