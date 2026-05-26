規範千人以上宗教活動安全 苗縣制定管理草案

苗栗縣政府民政處副處長巫志偉（左）在縣務會議中說明「苗栗縣大型宗教廟會、遶境活動安全管理規範草案」內容。（圖由苗栗縣政府提供）

由於近來相繼有媽祖遶境及大型宗教廟會，活動愈加頻仍且規模更大，苗栗縣政府民政處依內政部指示，研擬「苗栗縣大型宗教廟會、遶境活動安全管理規範草案」，今（26）日提交縣務會議討論獲審議通過，將依行政程序公告，規範參與者上千人且連續2小時以上的大型宗教活動的安全。

民政處指出，為維護整體公共安全與環境品質，並促進優質宗教文化發展而訂定的安全規範內容，適用於預估或實際參與者上千人且連續2小時以上宗教慶典及遶境等群眾活動，需於活動前提報包括路線、交通與環境維護措施，並投保公共共意外責任險；以及燃放爆竹煙火或搭建臨時舞台等具體計畫，再視活動範圍由鄉鎮市公所或縣政府邀集警方等相關單位審查，若有違規情事則由各權管單位依相關法令進行勸導、取締及裁罰。

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至於通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步進香，係擲筊遵循神意決定路線，未能事先申請的疑慮，民政處將另行請示內政部。

苗栗縣全力推動客語為通行語，再度獲客委會評為去年度唯一優等縣市，奪下「八連霸」殊榮；縣長鍾東錦在今天縣務會議中，肯定縣府團隊、鄉鎮市公所和各級學校致力客語扎根與生活化，展現客家大縣深厚潛力，他並鼓勵尚未通過認證的公教人員與學生踴躍報考，並由文觀局和數研處研擬客語電話服務獎勵方案，乘勝追擊朝「九連霸」目標邁進。

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