台南「永康第一景」消失 議員批市府復育「紙上談兵」

台南「永康第一景」永康公園3處水塘生態豐富。（台南市政府提供）

針對永康公園生態復育、景觀優化及文化保存等議題，南市議員李鎮國在總質詢提出關切，質疑市府規劃永康公園風華再現是否僅「紙上談兵」？工務局回應說，池塘已規劃補植荷花，採用符合生態方式處理，讓荷花池風華再現。

市長黃偉哲說，台灣生態環境遭外來物種入侵是各縣市共通課題，勸導民眾勿隨意棄養，若無法飼養可考慮連絡市府，協助尋找適合單位收容，保護環境生態也尊重生命。至於公園內3座生態池，市府將加強處理水質，盼能讓荷花池風華再現。

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李鎮國指出，有「永康第一景」之稱的永康公園有3處水塘，原本白天水鳥駐足、晚上蟲鳴鳥叫，一旁樹幹有獨角仙、金龜子，但近年池塘內荷花逐漸消失，生態景象不再；建議市府復育池塘須把池底水抽換，滿池估逾200隻的烏龜也需移除。

工務局表示，永康公園內3座生態池已規劃補植荷花；其餘部分採用自然平衡及循環以維持多樣化生物棲息，並定期補充水源，以維持水池水質。至於永康公園內疑似考古遺址保存，經由文資處協助已完成解說牌內容審查，近日將設置解說牌。

文化局表示，考古遺址最好保存方式是知道它存在後，盡量保留現場不要去開發擾動它，文化題材可提供區公所或社區團體利用社區營造計畫，結合在地資源舉辦系列走讀活動，從地方視角出發，讓民眾認識永康公園前身（雲山農場）以及公園內的生態，參觀早期蔣經國先生曾下榻的經國行館，認識公園內史前文化遺址的意義，感受永康的深厚歷史底蘊。

永康公園池塘內荷花逐漸消失，生態景象不再，市府規劃補植。（台南市政府提供）

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