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    首頁 > 生活

    仁愛市場才修完卻漏水 基市府：住戶水管破、無關冷氣工程

    2026/05/26 15:07 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市政府仁愛市場今天（26日）傳出漏水，初步研判是C棟住戶管道間水管破裂，與市場2樓更新冷氣工程無關。（基隆市政府提供）

    基隆市政府仁愛市場今天（26日）傳出漏水，初步研判是C棟住戶管道間水管破裂，與市場2樓更新冷氣工程無關。（基隆市政府提供）

    基隆市仁愛市場2樓今年農曆年後暫停營業，汰舊換新冷氣，近日才陸續恢復營業，民眾不用再揮汗用餐。不料，今天上午攤商進場準備，卻發現內部漏水，市府釐清後，初步研判是C棟住戶管道間水管破裂，與市場2樓更新冷氣工程無關，將通報住宅管委會協助處理。

    仁愛市場2樓從3月16日休市開始施工，已完成226台送風機汰換、冰水主機拆除更新、冷卻水塔汰換、保溫管線更換及室外冷卻水管更新等主要項目，並已完成主機及管線試機測試，目前均可正常運作。機組更新後將大幅提升28.6％節能效能，且1年可節省約57萬度的用電量。

    仁愛市場完成冷氣設備更新後，市場整體環境更加舒適，也提升民眾與攤商的採買及營業品質。市場今天（26日）維持正常營運，不過上午攤商於開市前進場準備時，發現市場內部有漏水情形，市場管理單位隨即通知水電人員到場檢視。基隆市政府對本案相當重視，產發處第一時間即派員掌握現場狀況，並全力協助相關單位釐清及處理。

    經現場確認，目前仁愛市場冷氣管線採明管設置，與原社區管道間並未交集，本次漏水情形與新設冷氣工程無關，亦非冷氣管線造成。目前住宅管委會已請廠商先行關閉疑似破裂水管之進水，以利後續檢修及搶修作業。目前已確認實際水管破損位置，相關修復作業正持續進行中，預計今天18時修復。

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