高雄大樹高灘地沉痾未解恐污染水源 林岱樺要求限期清運

大樹區河川地上廢棄物堆積如山，引發污染水源疑慮。（林岱樺服務處提供）

高雄市大樹區竹寮取水站旁高灘地遭非法傾倒廢棄物多年未處理，威脅地方環境與水源安全，立委林岱樺今（26）日邀集相關單位會勘，要求高雄市環保局必須在6月5日前責令行為人完成堆置物清理；環境部則盡速啟動法規研議限期行為人清理，防堵偏遠地區成為環保漏洞。

水利署第七河川分署2022年9月會同高屏溪流域管理委員會，在大樹區河川區域內九曲堂公有土地查獲大批廢棄物，將在場潘姓行為人送辦，該案正由橋頭地方法院審理中，法院以仍有保全證據的必要，廢棄物迄今仍未清除，再度引發污染疑慮。林岱樺今偕同市議員黃飛鳳、竹寮里長鄭榕華及經濟部水利署、高市環保局等相關單位前往現場會勘，尋求解套。

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鄭榕華說，該處地處隱蔽，儘管努力巡視，但仍難防不肖人士暗中傾倒，盼政府能有更積極的鐵腕作為。 黃飛鳳指出，廢棄物位於水源保護區，因司法程序卡關多年未能清除，難保不會衍生污染擴大問題。

對此，林岱樺強烈要求環境部會同水利署等中央單位，在6月26日前的一個月內完成法規草案研議，未來將限期行為人必須依照環保單位核定的計畫儘速完成清理。

考量大樹高灘地鄰近伏流水管線且屬於水源保護地，具影響水源保育及民生用水安全之疑慮，林岱樺建請司法院及法務部考量環境安全，研議在一週內加速完成證據保全程序彙整，以免地方巡視的心血與公權力卡在司法流程中。一旦司法機關完成證據保全，關係人必須在兩週內向環保機關提送清理計畫，並以一個月內完成全數清運為原則，全力補強偏鄉防護網。

立委林岱樺邀集中央及地方相關單位，實勘河川地廢棄物狀況。（林岱樺服務處提供）

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