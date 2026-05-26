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    首頁 > 生活

    高鐵大誤點徹夜搶修恢復正常 全台車站今發點心卻掀兩派論戰

    2026/05/26 15:07 即時新聞／綜合報導
    高鐵今天在各車站大廳桌上擺放零食及礦泉水，歡迎乘客自取。（擷取自台灣高鐵臉書）

    高鐵今天在各車站大廳桌上擺放零食及礦泉水，歡迎乘客自取。（擷取自台灣高鐵臉書）

    台灣高鐵苗栗至台中路段昨（25）日發生近年最嚴重的號誌訊號異常事件，導致南北雙向列車陷入混亂，大批旅客行程受阻。經過工程人員徹夜全力搶修，高鐵公司宣布今（26日）已全面恢復正常營運，並在全台各車站準備滿桌的點心與礦泉水，歡迎乘客自由取用，卻掀起社群兩派論戰。

    「對不起 讓各位旅客久等了」台灣高鐵今天在臉書發文表示，經過徹夜搶修，台灣高鐵今天全面恢復正常營運。對於昨日列車延誤，耽誤旅客寶貴的時間，致上最誠摯的歉意，感謝每一位旅客的體諒與理解，「台灣高鐵在今天上午於全台各站準備點心與礦泉水，以微薄的心意表達我們的感謝，期待下一次您與高鐵的美好旅程」。

    貼文曝光後湧入不少留言，力挺高鐵的網友認為，任何大眾運輸工具都有機械故障的風險，高鐵長年維持超高準點率，設備故障實屬難免，「各種交通工具本來就都有風險，有些人喊要賠償機票會不會太誇張，還謾罵第一線站務人員，到底關他們什麼事？何況高鐵已經長年維持超高準點率，難免會有設備故障，全額退票已經很好了，不然還要怎樣，辛苦高鐵人員了！」、「漲票價啦 太便宜了」。

    更有人幽默將其與台鐵進行對比，笑虧「按照這個標準，台鐵要不要每年編個1000萬買零食？」、「按你這個標準，台鐵送禮物就送到倒了」、「希望不要出現貪小便宜的台灣鯛」、「比台鐵好多了」。

    然而，也有人提出質疑，「受影響的是昨天的旅客，卻慰問今天的旅客」、「我覺得要放在入站進去後服務台旁邊比較好」、「我不是每天都會坐高鐵欸，昨天的延誤，今天補償？」、「昨天就有的話就好了⋯」。

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