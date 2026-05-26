香遍世界！台灣炸雞狂掃世界廚藝大賽多金 小英嗨喊：你加了香菜！

來自台灣的連鎖炸機品牌「巷口炸雞」將鹹酥雞文化帶上國際舞台，勇奪2026國際廚藝大賽冠軍。（圖擷取自巷口炸雞Threads）

台灣在地小吃實力驚豔全球！連鎖炸物品牌「巷口炸雞」日前代表台灣，出征2026年5月底剛出爐的「2026世界廚藝大賽（World Chefs Championship）」，成功將極具代表性的台式鹽酥雞與雞排文化帶上國際舞台，並一口氣斬獲多項大獎，引起網路熱烈討論。

「巷口炸雞」24日在社群發文表示，原本抱著「炸給世界吃看看」的心情參賽，結果大會成績一公布，連他們自己都嚇到，香菜炸雞榮獲「特金牌」；九層塔炸雞、BBQ雞排、招牌鹽酥雞、脆皮雞排全數包辦「金牌」、醬蒜炸雞則奪得「銀牌」。

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「巷口炸雞」在文中霸氣宣告，台灣巷口炸雞，世界級認證，炸雞可以輸，香氣不能輸。貼文曝光後獲得2.1萬讚，大批網友湧入留言祝賀，「香菜控」前總統蔡英文也現身直呼「是香菜，你加了香菜！恭喜你！就是這種『炸給世界吃看看』的心，才能把最美味的台灣美食送到全世界。蒜你厲害、香遍世界！」

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