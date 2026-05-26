高鐵全台大誤點昨天也發滿桌小點心「沒人敢拿」 網曝這原因

台灣高鐵今在全台各站發放「自由取用」的小點心。（圖取自臉書專頁「台灣高鐵」）

台灣高鐵昨（25日）發生號誌訊號異常，經全日搶修，高鐵公司於深夜11時30分提前至軌道旁待命，待最後一班營運列車通過後立即進場搶修，於今（26日）清晨1時43分確認號誌系統恢復正常，並於全台各站準備點心及礦泉水，但有昨日行程延宕的旅客表示，昨天也有擺卻「沒有告知或告示可以免費取用」，認為受影響的是昨天的旅客，結果今天的點心怎麼更豐富？

台灣高鐵在臉書專頁發文表示，「對不起，讓各位旅客久等了！經過徹夜搶修，台灣高鐵今（26）日全面恢復正常營運。對於昨日列車延誤，耽誤旅客寶貴的時間，台灣高鐵致上最誠摯的歉意，感謝每一位旅客的體諒與理解，台灣高鐵在今天上午，於全台各站準備點心與礦泉水，以微薄的心意，表達我們的感謝，期待下一次您與高鐵的美好旅程」，並配上點心旁邊有明確告示「小點心可自由取用」，與昨日的混亂情況不同。

請繼續往下閱讀...

對此，有昨日在高鐵板橋站的網友表示，「昨天的確有擺礦泉水和麵包，但沒有告知或告示可以免費取用，根本沒人敢拿！大家也趕忙開立證明，趕去上班，受苦的是昨日旅客，結果今日的點心更豐富（？）昨日出差，結果行程完全延宕，損失只能認賠了！」、「受影響的是昨天的旅客，卻慰問今天的旅客」。

也有網友支持台灣高鐵的事後補償「沒有停駛~~已經做的很棒了~~辛苦了昨晚熬夜加班的工程人員~~」、「我覺得要放在入站進去後服務台旁邊比較好」、「辛苦了，加油！台灣有你們而美麗」、「辛苦了！現場的工作人員，尤其是第一線的技師」、「感謝高鐵的用心」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法