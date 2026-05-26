退休潮來了！南市國中小教甄估釋近200缺

115年度台南市立國民小學教師暨學前特教師聯合甄選概況。（擷自南市教育局官網）

教育界高度關注的115學年度國中小教師甄試，即將陸續登場。受到退休潮影響，今年8月1日南市退休教師人數明顯比去年增加，國小達254人、國中120人，雙雙高於去年，其中國小退休人數增加，也直接反映在今年教師甄試缺額上。

目前國小教甄報名系統已公開資訊，報名人數共577人，各類別合計暫列92缺，教育局將於5月29日公告增額數。由於退休人數持續攀升，加上部分學校仍有代理教師轉正需求，不少教育人士認為，今年國小正式教師錄取機會相較往年更具期待感。

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至於國中教甄部分，目前仍在最後確認缺額中。教育局表示，國中教師甄試簡章預計於6月1日公告，6月底辦理筆試，初估缺額約100餘名，實際數字仍待最終核定。

教育圈分析，今年國中小合計退休人數超過370人，顯示校園世代交替持續進行，教師人力需求也同步浮現，尤其少子化雖影響部分班級數，但部分領域教師需求仍穩定存在，包括特教、雙語、自然科技及偏鄉師資等，都可能成為補實重點，不少準教師近期已進入最後衝刺階段，除了準備筆試，也積極演練試教與口試，希望把握這波「退休潮」帶來的教甄機會。

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