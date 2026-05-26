改善西濱安全！台61線後龍段平交路口高架化 動土

改善西濱安全！台61線後龍段平交路口高架化今動土。（記者蔡政珉攝）

交通部公路局今（26）日於苗栗縣後龍鎮舉行「台61線西濱快速道路平交路口改善計畫-苗栗段動土典禮」，此次動土為全案「第5標」苗栗後龍鎮路段，長度約2公里多，交通部長陳世凱、苗栗縣長鍾東錦及地方民代均蒞臨出席，共同見證西濱快速道路邁向高架化的重要里程碑，預計於2029年完工。

陳世凱指出，台61線過去因順應地方民意採平面設計，通車後因交織路口多，反而影響在地鄉親的安全與車流順暢。為此，中央下定決心斥資400多億元，將新北至苗栗路段全面高架化。整體計畫共分為5個標案，其中第3、4（竹南鎮路段）、5標皆位於苗栗縣境內，改善經費達261億元；今天動工的第5標斥資約36.55億元，預計將全面改建為高架橋，並規劃行人庇護島，屆時大型車輛將改走高架，可大幅提升行車安全與運輸效能。

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鍾東錦除感謝中央鼎力支持，也向交通部爭取另1條交通要道、後龍鎮「台72線連接西濱」工程案；鍾東錦強調，該工程對地方極為關鍵，完工後可串聯西濱與國道1號，讓苗栗交通更便利。目前雖有部分鄉親反對，但他拜託後龍鎮長謝清輝、議長李文斌及在地議員，與反對居民溝通，期盼交通部能盡快定案、早日接通，共同促成苗栗交通與經濟的全面繁榮。

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