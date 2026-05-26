「運將」是歧視！在日本搭車千萬不能說 網驚呆：第一次知道

若在日本稱呼職業駕駛為「運將」恐會招惹麻煩，這詞被認定為歧視用語。（彭博）

許多民眾常稱計程車、公車等職業駕駛人員為「運將」，這個詞彙被認為是在日本時代傳入台灣，不過若在日本稱呼職業駕駛為「運將」恐會招惹麻煩，這詞被認定為歧視用語，甚至規範不能在媒體上出現。

「運將」（運ちゃん）是以日文稱呼駕駛的「運轉手」（運転手），跟日文代表暱稱的「將」（ちゃん）結合而成的詞彙；1名日本網友「じんしゃん」日前在X平台上透露，自己在聊天時說出「運將」這詞，爸爸瞬間變臉罵他「你算老幾？」，他才第一次知道「運將」是歧視用語。

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相關貼文引發日本網友討論，許多人也是驚呼第一次知道「運將」是歧視，還有人翻出1973年修訂的媒體用語表中，就明確指出「運將」屬歧視用語。

相關討論傳入台灣後，也讓台灣網友議論，許多人表示一直以為「運將」是純台語，原來是日文，「都不知道這帶有負面意義」、「我以為這個詞在日本已經是死語了耶」、「學到了，真的不知道」、「對方執勤在執行專業你亂套親近就是不尊重阿」。

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