為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    安平「路平」迎運河百年 華平路170孔蓋下地超有感

    2026/05/26 13:17 記者洪瑞琴／台南報導
    安平區華平路優化路平，增設3處左轉專用道，170處人手孔蓋下地。 （南市工務局提供）

    安平區華平路優化路平，增設3處左轉專用道，170處人手孔蓋下地。 （南市工務局提供）

    迎接台南運河開航百週年，安平道路環境再升級！安平區華平路（望月橋至永華路2段）路平改善工程，不只路面全面重鋪，還1次完成170處人手孔蓋下地，大幅改善過去行經時「碰碰跳」的不舒服感，讓不少用路人直呼「真的變很好騎、很好開！」

    南市府工務局表示，華平路是連接安平舊城區與五期重劃區的重要交通動脈，周邊不只有住宅區，也鄰近安平運河景觀廊道，平日車流量相當大，加上今年適逢台南運河開航百週年，市府持續推動運河南岸景觀優化。

    此次工程改善路段長約921公尺、寬18公尺，總經費約950萬元，除了重新刨鋪路面，也同步強化道路基底結構，改善原本局部下陷不平的問題，其中最讓民眾有感的，就是將170處人手孔蓋配合下地，過去不少駕駛與機車族經過時，常因孔蓋高低差產生震動，如今路面平整度大幅提升，行車品質明顯改善。

    工務局也在永華路口、怡平路口及慶平路口等3處新增左轉專用道，希望有效紓解上下班尖峰時段車流，降低車輛回堵情況，讓整體交通更加順暢。

    工務局指出，安平運河近年景觀愈來愈漂亮，沿岸散步、騎單車的人潮也持續增加，華平路改善完成後，搭配運河南岸景觀，可望打造更舒適的慢活生活環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播