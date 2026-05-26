感謝里鄰長第一線服務 新北擴編5.4億調升新增6項基層經費

新北市長侯友宜（中）今宣布，明年起將調升及新增計6項基層經費，肯定基層里鄰長們在第一線的付出，擴編經費達5.4億元。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜今宣布，為提升基礎建設推動效能，並因應物價上漲，明年起將調升及新增計6項基層經費，調整後，里基層工作經費為每里每年70萬至118萬元、專案補助里民活動場所租用費每里每月3萬元、鄰長工作協助費每月2500元、里鄰長及巡守隊聯誼活動費每人每年5千元、鄰長喪葬慰問金1.5萬元及人口級距里鄰活動費2千人一級距等，肯定基層里鄰長們在第一線的付出，擴編經費達5.4億元。

新北市議會今進行市政總質詢，國民黨市議員蔡淑君說，新北成為全國第一大城，除了城市建設，更仰賴無數基層夥伴長年默默付出，國民黨團替第一線的基層夥伴發聲，期待市府做基層最堅強的後盾。

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侯友宜表示，新北市每年編列「里基層工作經費」，現行制度以里人口數4千人、每年60萬元為門檻，每3千人為一級距增加5萬元為原則。因各里人口數差距大，考量公平性及資源有效應用，並衡酌財政負擔，規劃於明年起調整為以里人口數2千人以下、每年70萬元為門檻，每2千人為一級距增加6萬元，調整後全市各里額度為70萬元至118萬元，將增加1億6510萬元預算。

另外，里鄰活動經費級距也配合里基層工作經費，同步調整為每2千人為一級距，使資源更能合理分配，預估經費將增加315萬元；明年起也增加里民活動場所租金補助機制，每里每月租金3萬元，協助無市民活動中心的里長租用民間房屋作里民集會與活動場所，推估每年增加1.3億元預算。

侯友宜也說，為感謝里鄰長長期服務，並因應通膨及物價上漲，明年起，鄰長工作協助費由原每月1500元調高至2500元，含報費或資訊取得費，並同步將里鄰長及巡守隊聯誼活動經費，由原每人每年4100元調高至5000元，及鄰長喪葬慰問金由原1萬元增為1.5萬元，所增經費各為1.9億元、5076萬元、112.5萬元。

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