竹市兒童探索館停擺近4年 高虹安：轉型為科學教育館

新竹市兒童探索館工程停擺近4年，市長高虹安今宣布將轉型為科學教育館。其中向外延伸的平台將拆除。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安上任後停擺近4年的兒童探索館工程，高虹安今天宣布將再投入上億元轉型為科學教育館，目前進行細部設計規劃，預計7月發包，期望2028年能完工啟用。未來科學教育館會以「科學教育」為核心，提供教育性、互動性與娛樂性的科學學習基地。

高虹安說，科學教育館的前身是兒童探索館整建工程，2022年9月因統包商延宕履約由市府終止契約，市府透過工程結算，向承攬商提出超過1億元求償，但經過多次爭議調解，目前進入訴訟程序。市府2024年4月委任專業技師針對結構、機電設備及管線進行檢測及評估，市府所提的設計規劃案2025年6月決標，由郭自強建築師事務所團隊承攬設計監造作業，目前進入細部設計與工程預算書圖審查階段。

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轉型後的科學教育館將拆除原有世博台灣館的黑色球體及外伸平台，但會保留白色框架作為外觀意象，夜間會透過暖色燈光與玻璃帷幕，維持原有「天燈意象」。同時參考國外科學館案例，會以具「新竹特色」的科學教育內容為主，包括半導體、能源、氣候、材料科學與AI科技等主題，做為科學與生活、城市與產業的連結。

文化局表示，科學教育館未來規劃6大空間機能，包括科教大廳及特展區、創意實驗室、半導體常設展與戶外平台、咖啡廳與工作坊、景觀平台和沉浸式劇場與展示藝廊，會採分齡設計與探索式學習，其中沉浸式劇場將導入大型互動投影與共享式學習體驗。

新竹市兒童探索館工程停擺近4年，市長高虹安今宣布將轉型為科學教育館。圖為原兒童探索館已完成的設備及展示。（記者洪美秀攝）

新竹市兒童探索館工程停擺近4年，市長高虹安今宣布將轉型為科學教育館。圖為原兒童探索館已完成的設備及展示。（記者洪美秀攝）

新竹市兒童探索館工程停擺近4年，市長高虹安今宣布將轉型為科學教育館。（記者洪美秀攝）

新竹市兒童探索館工程停擺近4年，市長高虹安今宣布將轉型為科學教育館。其中向外延伸的平台將拆除。（記者洪美秀攝）

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