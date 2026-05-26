水試所點廢成金 石斑魚頭變身降乳酸超神運動營養品

水試所透過技術提取石斑魚頭殘存的魚肉，製作為運動營養品。（圖由水試所提供）

隨家庭結構改變，石斑魚等多經三清處理後取肉片，魚頭則僅取魚下巴後另外包裝販售，經處理後的石斑魚仍有2成的魚肉殘留在魚頭等副產物中，農業部水試所與輔大團隊透過技術，將相關副產物轉為可降低運動後乳酸堆積的機能營養補充品，點廢成金。

水試所與輔大團隊以去下巴的石斑魚頭為原料，透過「超微細氣泡」與「多重水解」技術，將石斑魚頭殘存的魚肉等副產物製作為高純度蛋白水解物，水試所組長蔡慧君表示，該技術可讓石斑魚頭可「骨肉分離」，肉的部分會化為液體，骨頭則會另外成骨渣後沉澱於下方，該液體再提煉至作為高純度蛋白水解物。

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水試所團隊指出，該蛋白水解物的粗蛋白含量高達90.14%，並富含支鏈胺基酸（332.6 mg/100g）及牛磺酸（658.92 mg/100g），可有效降低運動誘導氧化壓力，並具備增強心肌收縮功能潛力，研究團隊也以人體骨骼肌細胞進行體外試驗，模擬運動疲勞情境。結果證實，添加石斑魚頭水解物複方能將粒線體活性提升至107%，厭氧代謝所導致的乳酸累積則由149%顯著下降至136%，展現優異的細胞能量轉換效率。

團隊也透過動物試驗，發現餵食1倍劑量（2050 mg/kg）水解物複方的小鼠，力竭跑步時間大幅提升1.62倍；運動後即刻血乳酸濃度下降約5成，肌肉肝醣儲量增加1.64倍，顯示具有促進能量儲存與加速疲勞恢復顯著效果。

蔡慧君表示，過去這些加工後的石斑魚頭常常只能當作下腳料甚至丟棄，每公斤價格約10元到20元，透過該技術提升價值，也實現石斑魚的全魚利用，該技術除可用在石斑魚上，也可用在其他魚類，沉澱的骨渣也可另外製作為骨鈣粉添加在食品中，她表示，該技術採非專屬授權方式技轉，目前已有廠商技轉該技術並製作成產品在輔大販售。

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