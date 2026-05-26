領錢啦！卡了至少3個月 TPASS回饋金即日起開放領取

即起可領取「TPASS」常客優惠。（資料照）

卡了至少3個月！行政院通勤月票「TPASS」預算先前因總預算案被藍白拒審，回饋金遲未發放，交通部長陳世凱6日表示，待完成相關行政程序後，預計25日撥補入卡。悠遊卡公司今（26日）公告，符合資格者，即起可開始兌領今年1月至4月的「TPASS」常客優惠與年滿70歲自願繳回駕照乘車回饋。

公路局統計，「TPASS」公共運輸常客優惠去年2月起推行至今年4月底，已有52.6萬人完成記名登錄。今年前4個月累計總回饋金額達3857.4萬元。另外，年滿70歲自願繳回駕照的長者所推出的50%乘車回饋，1月至4月吸引約6900人參加、累計回饋達94.9萬元。

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今年1月1日起，公路局推出年滿70歲以上自願繳回駕駛執照的長者，可申請為期2年、每月最高1500元的「TPASS」乘車回饋，持敬老愛心卡並以儲值金搭乘計程車、公路或國道客運、市區公車、台鐵、捷運、公共自行車等扣款，可享50%回饋，次月25日至超商櫃台靠卡領取。

悠遊卡公司表示，即日起可持原登錄活動的悠遊卡，前往4大超商及美廉社靠卡領取回饋金，或至台北捷運悠遊卡加值機靠卡領取回饋金。用超級悠遊卡（二代卡）登錄活動者，開啟手機上的「悠遊付」APP，進入「悠遊卡加值機」，將卡片輕靠於手機背面上方感應，即可快速領取回饋金。

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