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    首頁 > 生活

    安坑輕軌K8站周邊區徵案 明召開配地作業說明會

    2026/05/26 11:59 記者賴筱桐／新北報導
    新北市地政局推動新店安坑輕軌K8站周邊地區（J單元）區段徵收案，工程持續推展，圖為北側滯洪池。（圖由地政局提供）

    新北市地政局推動新店安坑輕軌K8站周邊地區（J單元）區段徵收案，工程持續推展，圖為北側滯洪池。（圖由地政局提供）

    新北市新店安坑輕軌K8站周邊地區（J單元）區段徵收案工程去年8月29日開工，預計今年下半年辦理土地分配，地政局將於明天（27日）下午2時，在新店區新和市民活動中心召開抵價地抽籤暨配地作業說明會，涉及土地所有權人權益，呼籲地主踴躍出席。

    地政局表示，本案區段徵收總面積近1.5公頃，未來提供可建築用地約0.77公頃，土地使用分區皆為住宅區，占全區面積51.44%，另提供公共設施用地約0.72公頃，包含公園、停車場、道路等用地，占比48.56%。

    地政局指出，開發範圍位於中和與新店交界的密集住宅社區，鄰近安坑輕軌K8站，配合捷運建設，全面規劃交通路網系統，同時劃設停車場用地，提供捷運場站轉乘需求，建構大眾運輸導向的都市空間；另劃設公園供民眾休憩，結合滯洪設施，布設周邊綠帶，強化地區防災滯洪能力。

    地政局說，如土地所有權人欲與區內其他地主合併權值分配者，可在5月27日起至7月24日期間，檢具自行合併分配申請書、身分證明文件、印鑑章及印鑑證明等資料，至新北市政府地政局洽辦，或掛號郵寄申辦。

    另外，若是所有權利價值小於全區最小分配面積所需的權利價值，且未能自行協調區內地主合併分配者，可在6月5日前向地政局申請協調合併，預計6月24日召開抵價地協調合併座談會。

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