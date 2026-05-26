高雄前金國中泳后黎品潔奪金 允文允武保送師大附中

高雄前金國中泳后黎品潔奪金，她允文允武保送師大附中。（前金國中提供）

高雄市立前金國中管樂班學生黎品潔是名小號手，更奪下全中運仰式金牌，成為「泳后」，允文允武，憑藉優異運動成績保送國立高雄師範大學附屬高級中學。

黎品潔於今天（26日）下午將接受市府表揚全中運優秀運動選手，她不僅勇奪仰式金牌，還在50公尺自由式拿下銅牌、100公尺自由式第7名。

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黎品潔說，自己已連續多年在市中運奪牌並晉級全中運決賽，但前兩年始終與理想成績擦肩而過，今年是她國中生涯最後一次參加全中運，賽前便與教練訂下「挑戰三金」目標，希望為國中階段留下最精彩的紀錄。

她回到家中，她仍堅持完成作業與課業複習，再進行自主收操與肌力調整，降低運動傷害風險，堅持苦練且持之以恆。

除了游泳訓練外，黎品潔還需兼顧管樂班專業課程、分組練習與合奏課，即便時間緊湊，她仍利用假日與課餘時間持續練習小號，展現優異的時間管理能力與高度自律精神。

她表示，雖然3年來生活十分忙碌辛苦，過得相當充實，她感謝家人、教練與學校師長一路上陪伴與支持，盼望未來若有機會代表國家出國比賽。

高雄前金國中泳后黎品潔全中運奪金，她允文允武保送師大附中。（前金國中提供）

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