長鬃山羊「一路吃到屋頂」 住宿業者︰大雪山吃到飽日常

一隻貪吃的保育類長鬃山羊25日被人目睹跳上惠來大雪山森林會館屋頂，享用高處樹葉。（照片遊臉書粉專「惠來大雪山森林會館 林正智」授權提供，本報合成）

夏季將至，位於台中市和平區的大雪山國家森林遊樂區，出現許多野生嬌客活動身影。惠來大雪山森林會館昨（25）日上午在臉書粉專分享，一隻保育類長鬃山羊主動現身會館附近覓食，貪吃萌樣曝光後，迅速融化一票網友。

根據影片顯示，長鬃山羊發揮極佳的攀爬與彈跳能力，穩穩站到會館屋頂上面，不斷啃食高處樹葉，甚至還一度用2隻後腳站立。會館透露，這隻長鬃山羊其實是一路從草皮吃到屋頂上，還笑說幸運紀錄下長鬃山羊「大雪山吃到飽日常」的珍貴畫面。

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影片曝光後，也吸引不少山友與網友轉發，並掀起熱烈討論，「是阿德~」、「生態很好喔」、「還有爬樹的」、「山羊會爬屋頂？」、「重量、屋頂，扛得住」、「這隻肥仔晚上會在活動中心附近吃草，都不怕人」。

根據林保署介紹，長鬃山羊又被稱台灣野山羊、台灣灣羚羊，是台灣唯一的野生牛科動物，平時棲息於中高海拔山區。因腳蹄向兩側分開的獨特構造，可以輕易抓穩石頭，加上擁有2公尺高的跳躍能力、每小時20公里的飛奔速度，能在裸露的陡坡石巖與險峻陡峭的山區「飛簷走壁」，號稱台灣野生動界「輕功第一高手」。

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