東部首座預力梁場曝光 花東鐵路瑞北高架橋6月夜間吊梁

由於瑞北高架橋需要大量預力梁，鐵道部在瑞穗鄉農會推廣部對面興建東部唯一的預力樑場，正在進行預鑄，第一批已經完成，預計下月開始吊梁，預計吊掛28至32支。（鐵道部提供）

鐵道部花東鐵路雙軌電氣化工程進度42.53%，其中CB02標光復至瑞穗段土建軌道工程中，最關鍵、規模最大的瑞北高架橋，全長3654.8公尺，還在瑞穗鄉興建東部首座專屬模組化生產的預力梁場，第一批生產的預力梁將於6月初利用夜間實施吊梁工程，屆時台九線將實施夜間調撥車道通行。

目前正在進行雙軌化工程的花東鐵路光復至瑞穗段，最明顯可見是瑞北高架橋工程正在既有的單軌高架橋西側，正在興建新的單軌瑞北高架橋；另一處是在瑞穗農會童之園對面安裝有巨型天車起重機的鐵道部廠區，因施工圍籬高聳，多數鄉民都不知道柵欄內是什麼，鐵道部東部工程分局今天解答了，原來是為了花東軌道工程特別興建的預力梁場。

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鐵道部東分局副分局長江俊宏指出，光復至瑞穗段土建工程全長19.36公里，主要包括新光復溪橋、新加濃濃溪橋、蔴仔漏溪橋及瑞北高架橋，瑞北高架橋因所需預力梁高達204支，東部運輸成本高昂，因此特別建專屬預力梁場，為東部首座也是唯一一座，採用集中預鑄、大量模組化生產模式，可標準化流程加快進度。

預力梁場去年底完工，開始陸續生產。江俊宏說，第一批預力梁約28支至32支，預計6月初啟動吊梁工程，屆時台9線瑞北段（250K+50~251K+800），將於夜間10點到隔天早上6點進行吊梁施工，整個吊梁作業會陸續進行到明年下半年。

花東鐵路全長162.5公里，扣除已經完成雙軌化路段，仍有112.6公里為單軌區間，2020啟動的花東鐵路雙軌電氣化工程計畫總經費691億元，預計2031年底完工，目前進度42.53%，在花蓮進行中的土建及軌道工程包括光復至瑞穗段（2023年12月開工）、三民至玉里段（2024年3月開工），干城至壽豐段、東里至關山段待招標；至於花蓮至干城段原本也在計畫內，但因縣府爭取鐵路立體高架化目前重作進行可行性評估，交通部裁示工程經費與雙軌化工程脫鉤，改爭取鐵路高架化計畫。

鐵道部進行花東鐵路雙軌化，在光復鄉大富溪建新加濃濃溪橋，配合林業署國土綠網政策特別加大橋梁跨距，給野生動物安全通道。（鐵道部提供）

從空拍畫面顯示，花東鐵路雙軌化瑞北高架橋位於現有路線西側，全長3654.8公里，從馬蘭鉤溪橋一直到瑞穗車站北側。（鐵道部提供）

鐵道部東部工程分局原訂5月21日進行吊梁施工，施工公告也立好，不過為求謹慎已經延後至6月初。（記者花孟璟攝）

瑞北高架橋工地現場，橋墩施工中。（記者花孟璟攝）

瑞北高架橋工地現場，橋墩施工中。（記者花孟璟攝）

鐵道部在瑞穗鄉中正北路旁興建大型預力樑場，但因外頭工程圍籬圍起來，多數鄉民不清楚這是做什麼？鐵道部給出解答。（記者花孟璟攝）

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