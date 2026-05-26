為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高鐵補償來了！台中站大廳擺出「致旅客一份心意」

    2026/05/26 11:32 記者黃旭磊／台中報導
    高鐵台中站大廳擺出「致旅客的一份心意」，桌上有麵包、礦泉水及餅乾。（讀者提供）

    高鐵台中站大廳擺出「致旅客的一份心意」，桌上有麵包、礦泉水及餅乾。（讀者提供）

    台灣高鐵昨天25日發生號誌訊號異常，經全日搶修，高鐵公司於深夜11時30分提前至軌道旁待命，待最後一班營運列車通過後立即進場搶修，於今（26）日清晨1時43分確認號誌系統恢復正常，高鐵台中站今天上午在大廳擺出「致旅客的一份心意」，桌上有麵包、礦泉水及餅乾，對昨天列車延誤致歉。

    高鐵昨天列車延誤多時，民進黨台中市長參選人何欣純、南投縣長參選人溫世政在大里區舉辦市政說明會，何欣純說，有史以來高鐵第一大延誤，她搭車大概延誤約100分鐘以上，温世政從新北市牙醫診所南下台中，稱「搭高鐵站站停實在有點意外」，台中市議會昨天進行市政總質詢，包括人事處等局處首長趕不及開會。

    高鐵表示，今天清晨3時半再次召開緊急應變會議（EOC），由董事長史哲主持確認各項設備設施均正常運作，今天全線恢復正常營運，針對事件已保存更換後相關設備，將與設備原廠及第三方共同釐清事件根因。

    高鐵台中站在2樓大廳擺出「致旅客的一份心意」，桌上有湯種麵包、礦泉水及餅乾，歡迎旅客自取，高鐵強調，因號誌系統異常造成列車延誤與不便，向旅客致上歉意，「小點心請自由取用」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播