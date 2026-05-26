高鐵補償來了！台中站大廳擺出「致旅客一份心意」

高鐵台中站大廳擺出「致旅客的一份心意」，桌上有麵包、礦泉水及餅乾。（讀者提供）

台灣高鐵昨天25日發生號誌訊號異常，經全日搶修，高鐵公司於深夜11時30分提前至軌道旁待命，待最後一班營運列車通過後立即進場搶修，於今（26）日清晨1時43分確認號誌系統恢復正常，高鐵台中站今天上午在大廳擺出「致旅客的一份心意」，桌上有麵包、礦泉水及餅乾，對昨天列車延誤致歉。

高鐵昨天列車延誤多時，民進黨台中市長參選人何欣純、南投縣長參選人溫世政在大里區舉辦市政說明會，何欣純說，有史以來高鐵第一大延誤，她搭車大概延誤約100分鐘以上，温世政從新北市牙醫診所南下台中，稱「搭高鐵站站停實在有點意外」，台中市議會昨天進行市政總質詢，包括人事處等局處首長趕不及開會。

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高鐵表示，今天清晨3時半再次召開緊急應變會議（EOC），由董事長史哲主持確認各項設備設施均正常運作，今天全線恢復正常營運，針對事件已保存更換後相關設備，將與設備原廠及第三方共同釐清事件根因。

高鐵台中站在2樓大廳擺出「致旅客的一份心意」，桌上有湯種麵包、礦泉水及餅乾，歡迎旅客自取，高鐵強調，因號誌系統異常造成列車延誤與不便，向旅客致上歉意，「小點心請自由取用」。

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