取消慢性病限制 侯友宜︰新北9月起擴大公費帶狀皰疹疫苗對象

侯友宜在市政總質詢中宣布9月起將擴大帶狀皰疹補助對象。（記者黃子暘攝）

首次上稿 11:29

更新時間 12:38

新北市提供全額補助「帶狀疱疹疫苗（皮蛇疫苗）」，提供領有低收或中低收入戶證明的65歲以上民眾（或55歲以上原住民），且有免疫缺乏症者、洗腎、癌症等慢性病患者施打。新北市議員金瑞龍今（26）日質詢表示，希望市長侯友宜卸任以前再擴大補助範圍，他理解經費有限，但預防勝於治療。侯友宜回應，預計9月1日起擴大補助範圍，取消慢性病限制。

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金瑞龍說，預防勝於治療，他理解帶狀皰疹疫苗昂貴，且市府經費有限，但透過疫苗預防帶狀皰疹，也有助於後端健保節省支出，希望市府積極擴大補助範圍。

侯友宜表示，市府原本設定低收、中低收入戶且有慢性病患者提供公費補助，市府預計9月1日起取消慢性病限制，擴大照顧對象，希望先從低收、中低收入戶開始照顧好，市府再持續研究明年預算有無可調整擴大處，一步步做好。

衛生局補充，新北市約有7000多位65歲以上低收中低收長者，除已有施打合併有慢性病長輩族群，在13偏鄉並無疾病限制條件；新制預算會採分年編列。

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