水啦！高雄星光水岸公園敲定5/30升級啟用

高雄星光水岸公園去年盛況。（工務局提供）

高雄市政府今宣布，經過改造升級的星光水岸公園戲水區，將於5月30日正式啟用，後續開放期間為每年四月至十月，開放日為每週五至週日。

工務局楊欽富說明，配合亞灣2.0計畫及5G IoT創新園區推動，高雄港灣逐步轉型為兼具產業與優質生活機能的場域，市府透過優化臨水岸長達85公尺的綠帶空間，串聯水岸廊道、多元開放空間及特色地標，展現港都嶄新風貌。

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楊欽富表示，星光水岸公園總面積約2.9公頃，戲水遊戲區占地約1.3公頃，採「水陸雙主題」設計，規劃滑水道、水上遊具及無邊際港景鞦韆等特色設施，融合遊戲與景觀體驗，去年試營運3天連假吸引約8萬人次到訪，單日最高更達2.5萬人，顯示強大吸引力。

升級改造保留原戲水設施，包括造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、滑梯及半球型發光噴泉外，更進一步擴大戲水空間，新增滑水道、水上鞦韆等互動設施，讓民眾在戲水之餘，也能欣賞高雄港灣夕陽景致。

公園處補充，為提升遊憩舒適度與安全性，園區同步完善設施配置，包含新設欄杆、座椅及遮陽傘，並利用既有喬木形塑「漂浮小島」意象，增設遮陽步行廊道，讓家長陪伴孩童時亦能安心休憩，現場還增設更衣間、廁所及戶外沖洗區等服務設施，全面提升使用便利性。

星光公園將自5月30日正式開放，民眾可搭輕軌至高雄展覽館站，下車後步行即可抵達，後續開放期間為每年4月1日至10月31日，開放日為每週五至週日（上午10:00至12:00、下午14:00至19:00），週一至週四為休園日全區設施保養。

高雄星光水岸公園敲定5/30升級啟用。（工務局提供）

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