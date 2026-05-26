國防部暑期戰鬥營報名開跑！ 首增無人機、接戰系統對抗體驗

政戰局文宣心戰處長王宜弘少將26日在國防部例行記者會，說明「第九屆全國高級中等學校儀隊決賽」及年度「全民國防教育暑期戰鬥營」活動相關資訊。（記者張嘉明攝）

國防部今（26）日公布2026年「全民國防教育暑期戰鬥營」活動規劃，今年共推出17個營隊、提供1310個名額。為建構全社會防衛韌性，本屆除保留實彈射擊與戰傷救護訓練，更新增「無人機操作」及「實兵模擬接戰系統」對抗體驗。報名採「先報名先錄取」限額制，於今日晚間6時起開放網路報名，有意參加的學子需把握時機。

國防部政戰局文宣心戰處處長王宜弘少將於例行記者會中說明，今年暑期戰鬥營將於7月6日至8月27日期間辦理，結合國防專業與軍事特色，營隊選擇相當多元。包含陸軍「數位化捷豹、無人機潛能探索、迷彩職人、全方位戰士、花蓮山海探索、金門、馬祖、澎湖、傘訓戰鬥營」；海軍「勇士挑戰營」；空軍「航空、航空科技戰鬥營」；憲兵「鐵衛戰鬥營」；國防大學「國防科技研習營、新聞研習營」；國防醫學大學「醫學暨戰傷救護研習營」及中正預校「科學體驗營」，總計17個營隊。

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在課程規劃方面，國防部指出，今年特別扣合「建構全社會防衛韌性」之目標，除了各式軍事裝備的試乘與體驗、實彈射擊及戰傷救護訓練外，亮點在於新增了無人機操作課程，並納入陸軍南北測考中心的「實兵模擬接戰系統」對抗體驗。透過實訓、實作、實況的寓教於樂方式，引導青年學子親身體驗國防事務。

國防部提醒，暑期戰鬥營一般營隊統一採網路限額報名（先報名先錄取），自今日晚間6時起至6月15日止，於「國防部政戰資訊服務網」開放報名，額滿後報名者將納入備取名單，並於6月16日中午12時公告錄取結果。需注意的是，「國防科技研習營」、「科學體驗營」及「醫學暨戰傷救護研習營」等3個營隊為獨立招生，有意報名者須逕至各校網站依簡章辦理。

此外，為關懷弱勢家庭，國防部也歡迎各縣市政府社會局、學校及社福機構推薦中低收入戶學子參與。每梯次將額外保留5%的名額供弱勢學子參加，此名額不計入原招訓的1310員額內，相關經費均由國防部全額支應，期盼能提供更多年輕朋友認識國軍、體驗團隊生活的機會。

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