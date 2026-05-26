全國高中儀隊決賽5/30登場 自由廣場將展「台版彈簧刀」

政戰局文宣心戰處長王宜弘少將26日在國防部例行記者會，說明「第九屆全國高級中等學校儀隊決賽」及年度「全民國防教育暑期戰鬥營」活動相關資訊。（記者張嘉明攝）

國防部主辦的全國高級中等學校儀隊決賽將於本（5）月30日在自由廣場登場，現場除有精彩的儀隊競賽與三軍儀隊操演，更將設置21個全民國防互動體驗攤位，公開展示由中科院自行研製、被譽為「台版彈簧刀」的「勁蜂一型」無人機，盼藉此深化全民國防意識、強化全社會防衛韌性。

國防部今（26）日舉行例行記者會，宣布第9屆全國高級中等學校儀隊決賽將於5月30日星期六在台北國家兩廳院藝文廣場（自由廣場）盛大登場。本屆賽事歷經北、中、南區初賽激戰，最終由9所高中職晉級決賽，現場除有精彩的儀隊競賽與三軍儀隊操演，更將設置21個全民國防互動體驗攤位，公開展示由中科院自行研製、被譽為「台版彈簧刀」的「勁蜂一型」無人機，透過寓教於樂的方式深化全民國防共識。

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國防部政戰局文宣心戰處處長王宜弘少將表示，全國高級中等學校儀隊競賽自民國106年開辦以來，已成為學生儀隊的年度盛事。本屆共吸引45所學校、1123位學生報名參賽，脫穎而出晉級決賽的9所學校分別為：新興高中、莊敬高職、中壢家商、花蓮女中、惠文高中、明道中學、港明高中、屏東女中及臺南女中。

王宜弘指出，決賽當天（30日）的互動體驗攤位將於上午10時先行開放，決賽則於下午2時準時開始。本次大會獎金優渥，冠軍可獲10萬元獎金、獎座及錦旗；亞軍與季軍則分別可獲8萬及6萬元獎金。特別的是，若學校能連續三屆奪冠，即可永久保留錦旗，目前已有莊敬高職創下三連霸保留錦旗的紀錄。

除了看各校學子揮灑青春展現精湛槍法，國防部也特別安排國防部示範樂隊暨三軍儀隊帶來氣勢磅礡的聯合操演，並邀請榮獲多項國際大獎的輔仁大學競技啦啦隊同台演出。

在全民國防互動體驗園遊會方面，現場共設置21個攤位，最大亮點為國軍現役監偵型無人機，以及中科院自行研製的「勁蜂一型」無人機展示；此外，民間「全民國防教育協會」也將於現場設置生存遊戲體驗攤位，內容相當豐富精彩。

國防部強調，歡迎所有熱愛國防活動、儀隊運動的民眾、家長與校友到場為學子及國軍加油。若無法親臨現場，比賽全程也將透過青年日報、漢聲廣播電台及全民國防教育臉書粉絲專頁進行網路直播，共同見證青年學子的榮譽時刻。

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