林岱樺推動國中小跨學科整合 不考核教師、9月全面落實

林岱樺與相關單位、學者討論跨學科整合議題。（林岱樺服務處提供）

中央推動「2030雙語政策」讓基層學校面臨預算與外師爭奪戰，立委林岱樺邀集相關單位座談，拍板由高市教育局將於6月15日前完成各校參與意願調查，並協助釐清基層疑慮，預計在今年9月開學前全面推動與落實兩項英語及雙語計畫，未來也將逐步納入更正式的教育體系。

「114學年度高雄市國中小英語提升計畫及雙語教學執行成果座談會」昨（25）日在高雄市大寮區山頂國小舉行。林岱樺偕同教育部國教署與高雄市教育局，邀集百位校長與教務座談。

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林岱樺一針見血地指出，打破雙語教育等同高價教材與外師的迷思，是林園、大寮、鳥松、仁武等區學校交出亮眼成績單的秘訣。英語教育專家教授陳超明教授也在會中分享，高雄雙語教學的核心在於「讓學生在運動中學英語，在生活中用雙語」，學校將基礎「課室語言」直接融入體育、音樂等日常指令，學生免用高價教材，就能靠感官連結自然開口。

為了讓第一線教師安心，座談會中明確釐清政策定位，推動雙語是以學生學習成效為核心，絕對不拿來評鑑、刁難老師，全英語授課是為了幫孩子打造「做中學」的環境，學生的施測成績與授課回饋，將純粹作為優化計畫的參考。

此外，針對基層反映英文老師參與意願偏低、學科老師負擔重等困境，會中也凝聚共識，未來除現行的減授課節數、補助鐘點費外，將進一步研議更多實質的「激勵誘因措施」，全力當教師的後盾。

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