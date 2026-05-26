知名比利時巧克力中國製紙罐溶出不合格 134.4公斤退運銷毀

中國大陸出口「紙罐」檢出容器具-溶出試驗不符規定。（食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，其中知名比利時巧克力品牌「Diva Life（迪法有限公司）」自中國輸入的紙罐因溶出試驗不合格，計134.4公斤產品於邊境退運或銷毀，食藥署針對該業者調整邊境查驗措施為逐批查驗，另也延長對中國輸入同號列品項的加強抽批查驗1個月。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，今日1批由「迪法有限公司」自中國輸入的紙罐，以20%乙醇於攝氏60度放置30分鐘溶出試驗結果，蒸發殘渣為40 ppm、氯仿可溶物為477ppm，超出「食品器具容器包裝衛生標準」，計134.4公斤產品需於邊境退運或銷毀。

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另吳芳銘表示，食藥署近半年受理中國的「其他紙或紙板製的盤、碟、杯及其類似品,食品接觸面為蠟或紙漿製品者」，報驗1170批，檢驗不合格5批，不合格率0.4%，檢驗不合格原因為蒸發殘渣、氯仿可溶物及螢光增白劑不合格，並已針對國別調整邊境查驗措施為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

吳芳銘說，這次食藥署針對迪法有限公司調整邊境查驗措施為逐批查驗，抽驗比例為100%，另也延長對中國輸入同號列品項的加強抽批查驗期限至今年6月25日止。

另依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於菇蕈類限量為每公斤2毫克，今日公布的邊境不合格品項中，計有3批黑松露檢出重金屬鎘不合格，吳芳銘指出，今日邊境查驗不合格品項，其中包括3批黑松露產品，其中1批來自法國，另2批來自保加利亞。

吳芳銘說，檢出不合格的黑松露中，其中1批由「光冊國際有限公司」自法國輸入，檢出重金屬鎘每公斤5毫克；另2批黑松露由「盈發工程股份有限公司」自保加利亞輸入，分別檢出重金屬鎘每公斤3毫克及4毫克；案內產品計4.3公斤需退運或銷毀。

此外，吳芳銘表示，另光冊國際有限公司為近半年來首度檢驗不合格，食藥署對該業者調整邊境查驗措施為加強抽批查驗；盈發工程股份有限公司雖近半年來首度違規，但連續輸入2批不合格產品，故食藥署調整邊境調整為逐批查驗，另對其他法國、保加利亞輸入的黑松露則維持一般抽批查驗措施。

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