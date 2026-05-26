北市兒童新樂園及洲子美食街 6～7月自備環保碗享5元優惠

台北市環保局為推廣自備餐具，於兒童新樂園及內湖洲子美食街兩處等市府委外場館，辦理自備餐具優惠活動。（圖由台北市環保局提供）

台北市環保局為推廣自備餐具，於兒童新樂園及內湖洲子美食街2處等市府委外場館，辦理自備餐具優惠活動。民眾只要在6月1日至7月31日期間，自備環保餐盒或餐碗至上述地點參與活動的櫃位購買外帶餐品，除了不需要另外付費購買一次性餐盒與餐碗外，還可以享有現金折價5元優惠，每個活動櫃位每天限量50名。

環保局表示，為了進一步引導民眾自備餐具，攜手國內大型餐飲管理公司-麗陽股份有限公司，於今年6月至7月在台北市兒童新樂園及洲子美食街2處市府委外場館辦理自備餐具享優惠活動；兒童新樂園客群主要以親子、學生及遊客為主，有義品院、四海遊龍、鴻屋蛋包飯、花蓮扁食、木槿花、突厥廚房、熊大廚、呀咪食堂及雲朵列車等9處櫃位參與，更加碼在雲朵列車攤位提供自備餐具可免費兌換冰淇淋；洲子美食街客群則是以上班族為主，包括辛隱便當x滷味、廣東鴨莊、好食圓滿-玖五牛肉麵、四海遊龍、王山而、流氓老母滷小小及熱咖哩等7處櫃位也都響應參加，透過公私協力，一起攜手合作推廣民眾自備餐具的習慣。

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環保局提到，因應台北市淨零排放管理自治條例推動減廢行動，於去2月公告「台北市販售餐飲不得免費提供一次性餐具之公私場所、品項及收費標準」，自去年7月22日起台北市政府機關、公私立學校及北市府所屬各機關委外經營場館，販售餐飲時不得免費提供一次性餐盒、碗、筷子及湯匙4個品項，鼓勵民眾自備環保餐具，共同營造循環健康生活。

環保局說，自備已經是一股新風潮，除了自備餐具外，自備飲料杯、自備購物袋、自備旅宿用品等都是對自己負責、對環境負責的一種生活習慣。透過本次自備餐具優惠活動的辦理，除了希望能從小教育下一代外，也號召更多的民眾共同響應，為了你我及地球環境與健康，選擇自備，健康加倍。

台北市環保局為推廣自備餐具，於兒童新樂園及內湖洲子美食街兩處等市府委外場館，辦理自備餐具優惠活動。（圖由台北市環保局提供）

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