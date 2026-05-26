炸翻美國主場！18歲台灣女孩奪Red Bull街舞冠軍 蔡英文也朝聖

18歲台灣女孩Una勇奪全球指標性街舞大賽「Red Bull Dance Your Style」美東冠軍。（本報合成，擷取自@okok_uuuna/Threads）

台灣之光！18歲女舞者「Una」近日在全球指標性街舞大賽「Red Bull Dance Your Style」美國東北部區域資格賽中榮獲冠軍。

「Red Bull Dance Your Style」是一項世界級的全風格街舞單人對戰大賽。不同於傳統街舞比賽由專業評審決定勝負，晉級與否完全交由現場觀眾投票，考驗舞者的現場感染力與群眾互動，此外舞者都必須在現場隨機播放的流行音樂中，展現極強的即興創作與音樂適應力。

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Red Bull官網指出，讓Una的勝利更顯精彩之處，在於這一切來得如此迅速。就在幾週前，她才剛在紐約市參加了人生首場「Red Bull Dance Your Style」賽事。她透過費城地區的預選賽晉級，一路奮戰闖入正賽，此後便一騎絕塵。當參賽者從16名舞者逐步淘汰至最後兩強時，她與觀眾之間那份難以忽視的默契，已然成為全場焦點。

「Una」24日在Threads分享自己奪得「Red Bull Dance Your Style」美東冠軍的好消息，並曬出與獎盃的合影。目前貼文按讚數已突破20萬，同時湧入大批網友留言祝賀，直呼根本是怪物級的街舞界台灣之光。

經常在社群海巡與網友互動的前總統蔡英文特地留下英文祝福「Congratulations on this amazing win.You stood on the world stage with confidence, talent, and your own unique style — and you showed everyone that you come from Taiwan.We are very proud of you, and we can’t wait to see you keep dancing your way to even bigger stages.」（恭喜贏得這場了不起的勝利。妳帶著自信、才華和自己獨特的風格站上世界舞台，並向每個人展現了妳來自台灣。我們為妳感到非常驕傲，也迫不及待想看到妳繼續舞向更大的舞台。）

大批網友也祝賀表示，「在完全沒有主場優勢的地方贏，這真的不簡單」、「無編排、純炸場的賽制下奪冠，隨機的節奏、經驗+天賦+臨場反應，在美國本土打敗美國舞者的台灣冠軍，台灣之光，即興之王，Respect!」、「這已經不能用超強可以形容了，恭喜！」、「OMG，這根本是街舞界的台灣之光，直接在美國主場大殺四方啊！一個台灣女孩隻身在強者如雲的美國街舞聖地，用純粹的舞感與超強的個人魅力把現場老外的靈魂全部炸翻、拿到冠軍，這實力跟心臟完全是怪物級的！」

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