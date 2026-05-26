國民年金每月5千起跳 石崇良：盼立院儘快二、三讀實施

衛福部長石崇良。（資料照）

總統賴清德日前表示，經濟好，稅收增加，紅利要用來照顧人民，國民年金保底基本金額將由現行每月4049元調高為5000元。衛福部長石崇良今日於立法院受訪表示，國民年金、老農津貼的部分，涉及修訂相關母法法源才能發放，另外六大社福津貼的部分，涉及相關的行政命令也能調高，這一併以調升23.5％來實施，國民年金的部分已經過立法院委員會的審查，希望儘快付二、三讀之後能實施。

石崇良指出，國民年金保戶以家庭主婦、家庭主夫為最大宗，一般大家的通念會認為家庭主婦沒有其他的職業保險，若沒有就會落入國民年金的保險對象，自然符合年金給付，一般的認知是這樣。

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至於是否能於7月1日上路，石崇良表示，還是要視立法院的立法進度，國民年金已經在委員會審查完畢，現在就等二、三讀通過，如果能在這個會期通過的話，衛福部會儘快完成相關預算的年金給付。

另外，明年元月「0到18歲每人每月發5000元成長津貼」將上路，是否會排擠其他預算？石崇良表示，整個對於少子女化的對策行動方案，近期行政院會做整體政策上的說明，再請大家稍等一、兩日，會做完整的對外說明。

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