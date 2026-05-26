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    首頁 > 生活

    12縣市高溫警戒！氣象署：恐有38度極端高溫

    2026/05/26 08:42 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署今天針對12縣市發布高溫資訊。（資料照）

    中央氣象署今天針對12縣市發布高溫資訊。（資料照）

    中央氣象署發布高溫資訊，今天（26日）白天台南市有連續出現38度極端高溫的機率；台北市、屏東縣有38度極端高溫出現的機率。

    氣象署今天上午7時27分發布高溫資訊稱，各地天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，今天白天台南市為「紅色燈號」，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市、屏東縣為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率。

    此外，基隆市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、花蓮縣、台東縣為「黃色燈號」，氣溫達36度以上。

    氣象署提醒，民眾應避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

    中央氣象署今天針對12縣市發布高溫資訊。（圖擷自氣象署網站）

    中央氣象署今天針對12縣市發布高溫資訊。（圖擷自氣象署網站）

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