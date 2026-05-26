今起飆40度高溫！吳德榮曝「最新颱風路徑」：下週接近台灣

氣象專家吳德榮指出，今、明兩天各地須慎防極端高溫，全台最高氣溫直逼40度。（資料照）

中央氣象署預報，今天（26日）各地及離島大致為晴到多雲，高溫炎熱，大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度或以上高溫發生機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今、明（27日）兩天須慎防極端高溫；週五（29日）梅雨季第4波鋒面南下，各地轉雨降溫；下週颱風接近台灣，北部、東北部有局部短暫雨的機率。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（25日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至週四（28日）滯留鋒北退、水氣減少，大氣穩定。因在暖氣團內，白天「炙熱如盛夏」，續創今年高溫，今、明兩天將達最高峰，全台最高氣溫直逼40度。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，週五梅雨季第4波鋒面南下，各地轉雨降溫；週六（30日）鋒面南移巴士海峽，北台灣雨後多雲，其他地區仍有局部降雨的機率。

吳德榮表示，下週日至週二（31至2日）熱帶擾動（颱風）外圍的東北風帶來水氣，北部、東北部有局部短暫雨的機率；下週三、週四（3、4日）熱帶擾動遠離，西南季風進入南海，台灣附近大氣漸趨不穩定，午後對流機率逐日提高。

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬圖顯示，熱帶擾動大迴轉的路徑已調整，約通過在宮古島附近，比原模擬更接近台灣，雖仍對台無直接威脅，但其外圍東北風將帶來水氣，北部、東北部有局部短暫雨的機率。他補充，歐洲AI（AIFS）模式模擬亦有類似調整。

氣象專家吳德榮稱，最新歐洲模式下週日20時模擬圖（左）顯示，颱風大迴轉的路徑已調整，約通過在宮古島附近，比原模擬更接近臺灣；歐洲AI模式模擬亦有類似調整（右）。（圖擷自洩天機教室專欄）

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