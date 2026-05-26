原車被扣牌養豬戶借車載廚餘 GPS軌跡異常新北動保揪違規罰20萬

新北市動保處於違規養豬場拉封鎖線，啟動移動管制15天。（新北市動保處提供）

去年10月我國曾爆發非洲豬瘟疫情，在各界努力下，已於今年4月6日恢復非疫國地位，新北市府動物保護防疫處持續加強廚餘運輸GPS即時監控系統，動保處長楊淑方指出，近日發現金山一輛廚餘車多日軌跡異常，隨即會同環保局前往查察，發現該豬場使用未經核准且未裝設GPS車輛載運廚餘，動保處立即啟動移動管制15天及採樣送驗等緊急防疫措施，雖檢驗確認未有疫情，但已違反「動物傳染病防治條例」規定，將處20萬元罰鍰。

動保處表示，違規養豬戶廖先生在訪談指出，原有安裝GPS的廚餘車大牌因故被扣，他借用友人貨車載廚餘進場餵養豬，又忘記通報環保局，接到動保處電話才知事情嚴重性，現已把原本GPS移機到另一台貨車上，等環保局審查通過即可開始載運廚餘。

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動保處說明，今年為廚餘養豬轉型關鍵期，中央與地方共同推動「有條件使用事業廚餘」政策，廚餘運輸車輛也須加裝GPS定位系統並完成申請核准，才可合法使用廚餘餵養。

動保處說，跨單位每日監控車輛行駛軌跡，目前49間廚餘養豬場已完成自有運輸車輛GPS裝設，並納入系統管理，若使用未安裝GPS車輛載運廚餘，即屬違反「動物傳染病防治條例」第28條規定，並依第43條規定處20萬元至100萬罰鍰；如是活豬運送車未安裝GPS，即違反「動物運送管理辦法」第12條規定，最高處1萬5千元罰鍰，且運送人員應每兩年接受一次在職講習，確保持有有效資格，證書逾期而違反「動物保護法」第9條第2項規定，可處3千元至1萬5千元罰鍰。

動保處表示，我國已成功維持口蹄疫、傳統豬瘟及非洲豬瘟三大豬病非疫國，呼籲業者、消費者落實各項防疫規範，如有疑義，可電洽動保處02-29596353或1999市民專線。

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