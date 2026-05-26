高雄青農發起「共甜計畫」 公益認購玉荷包送暖弱勢孩童

高雄旗山「芳境果園」發起《芳境共甜計畫》，希望把台灣土地的香甜分享出去。（芳境果園提供）

高雄旗山玉荷包青農許倫肇，以自家「芳境果園」品牌發起《芳境共甜計畫》，號召民眾公益認購玉荷包，捐贈給育幼院、弱勢家庭與需要照顧的孩子，與更多人共享台灣土地的香甜。

青農許倫肇返鄉20年，經營芳境果園，致力推廣玉荷包荔枝，成功外銷紐西蘭、澳洲、歐洲、加拿大、日本和新加坡等地，今年玉荷包採收前，許倫肇卻有不同體悟，「我一直努力把玉荷包賣到全世界，卻赫然發現，一箱市價近千元的玉荷包，有些台灣家庭仍捨不得購買！」

請繼續往下閱讀...

許倫肇說，今年除玉荷包銷售和外銷，也希望把台灣土地的香甜分享出去，讓更多孩子在夏日裡也能品嚐到寶島新鮮水果，因此決定透過公益行動「把這份甜留在台灣」，芳境果園表示，《芳境共甜計畫》採公益認購方式，民眾認購一箱350元玉荷包，將由芳境合作社直接配送至公益單位。

計畫推出後，陸續獲得不少民眾與企業支持，有人協助媒合育幼院與弱勢單位，也有人提供配送資源，希望讓這份共甜送到真正需要的人手中，芳境果園原先設定1000箱公益認購目標，目前預計優先從南部地區展開配送，若認購數量持續增加，也將逐步擴展至中北部地區，希望在不浪費農產品的前提下，讓更多家庭感受到社會溫暖。

《芳境共甜計畫》採公益認購方式，要讓更多弱勢孩童品嚐到寶島新鮮水果。（芳境果園提供）

高雄旗山「芳境果園」玉荷包，外銷歐洲、日本等國。（芳境果園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法