過馬路也笑一下！台中「史努比小綠人」將進駐校園 

不少遊客見到「史努比小綠人」會心一笑。（記者黃旭磊攝）

台中市與全球全球人氣 IP Snoopy（史努比）合作，打造全台首座史努比交通安全城市，目前已在西屯區新光三越路口及台灣大道、英才路、學士路口等9處路口裝設史努比造型人行號誌燈（小綠人），烏日區台中市議員吳瓊華建議，高鐵台中站後方也可設置吸引遊客。

交通局長葉昭甫說，可考慮在烏日客運南站、高鐵站後方台鐵入口導入街口 IP形象，另外，「史努比小綠人」也將首度進駐校園周遭，首波選定雙十國中與力行國小周邊，透過史努比高度辨識度與親和力，提醒駕駛行經通學區時減緩車速、降低噪音。

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中市府與「Peanuts （花生漫畫」合作打造史努比交通安全城市，計畫將史努比及經典角色融入城市交通設施，特別的是，傳統的小綠人與紅燈號誌，變換為史努比站姿造型，當號誌變換時呈現不同生動模樣，民眾稱「讓街頭活起來了！」展開捕捉史努比，拍照上傳任務。

張姓民眾在台灣大道與文心路口、市政北七路與惠中路一段路口、市政北七路與惠來路二段路口、台中科技大學前、逢甲路與福星路口、文心南路與建國北路口、英才路與學士路口，拍攝到「史努比小綠人」蹤跡。

台中市議員吳瓊華說，這隻狗狗讓市區交通安全更加分，建議在高鐵台中站周遭公車站、行人路口增設小綠人，讓國內外遊客同感城市交通安全文化，過馬路也能會心一笑。

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