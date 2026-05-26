為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    過馬路也笑一下！台中「史努比小綠人」將進駐校園 

    2026/05/26 06:21 記者黃旭磊／台中報導
    不少遊客見到「史努比小綠人」會心一笑。（記者黃旭磊攝）

    不少遊客見到「史努比小綠人」會心一笑。（記者黃旭磊攝）

    台中市與全球全球人氣 IP Snoopy（史努比）合作，打造全台首座史努比交通安全城市，目前已在西屯區新光三越路口及台灣大道、英才路、學士路口等9處路口裝設史努比造型人行號誌燈（小綠人），烏日區台中市議員吳瓊華建議，高鐵台中站後方也可設置吸引遊客。

    交通局長葉昭甫說，可考慮在烏日客運南站、高鐵站後方台鐵入口導入街口 IP形象，另外，「史努比小綠人」也將首度進駐校園周遭，首波選定雙十國中與力行國小周邊，透過史努比高度辨識度與親和力，提醒駕駛行經通學區時減緩車速、降低噪音。

    中市府與「Peanuts （花生漫畫」合作打造史努比交通安全城市，計畫將史努比及經典角色融入城市交通設施，特別的是，傳統的小綠人與紅燈號誌，變換為史努比站姿造型，當號誌變換時呈現不同生動模樣，民眾稱「讓街頭活起來了！」展開捕捉史努比，拍照上傳任務。

    張姓民眾在台灣大道與文心路口、市政北七路與惠中路一段路口、市政北七路與惠來路二段路口、台中科技大學前、逢甲路與福星路口、文心南路與建國北路口、英才路與學士路口，拍攝到「史努比小綠人」蹤跡。

    台中市議員吳瓊華說，這隻狗狗讓市區交通安全更加分，建議在高鐵台中站周遭公車站、行人路口增設小綠人，讓國內外遊客同感城市交通安全文化，過馬路也能會心一笑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播