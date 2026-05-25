金門又38家獲「好客民宿」標章 李文良頒1萬元獎勵金

金門副縣長李文良表示，台灣獲「好客民宿」標章的民宿平均比例約15%至20%，金門縣取得好客民宿標章比例高達36%，比台灣均值高出一倍，實屬不易（記者吳正庭攝）

金門縣政府今天表示，台灣獲「好客民宿」標章的民宿平均比例約15%至20%，金門縣取得好客民宿標章比例高達36%，有182家，約相當於台灣均值的2倍。副縣長李文良頒發1萬元獎勵金給38家業者，肯定對金門的努力及用心，盼共同把金門打造為「全國最好客縣市」。

李文良說，交通部觀光署自2011年起推出「好客民宿」標章認證計畫，遴選具備「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」6大精神的優質民宿，要同時具備6大指標是非常不容易的。

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他說，優質的民宿為金門建構非常好的住宿品質，這樣的民宿也是觀光資源重要的一環；遊客來金門住得好、住得開心，就是對金門最好的回饋跟體驗。

縣府表示，為響應觀光署推動的「好客民宿」標章，縣府對獲獎業者頒發1萬元獎勵金，以示對在地民宿業的用心經營表示肯定。

縣府觀光處指出，獲2025年好客民宿獲獎名單有：浯合居、欣雅、山后海珠咖啡、許家、鳥藝古厝、愛琴海、金門好朋友、漫漫浯島旅棧、老閩宅3館、小蘋果、楊家、野遊、馨悅、成秀文旅、浯作藝旅、斜坡客棧、馨紫晶、北山35號、八八觀海古厝、八八金歐（王金城）洋樓、八八金歐二館、胡說、伯爵、鳥日子、浯島輕旅、浯島文旅、覓呆文旅、水頭121號、水頭118號、金玉閣、巧居、湖光悠宅、麥麥民宿甘鹿園、四季行旅、四季行旅別館、一號館裕園、序惟寓、牧嶼。

副縣長李文良頒發1萬元獎勵金給獲得「好客民宿」認證的38家業者。（記者吳正庭攝）

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