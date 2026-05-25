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    首頁 > 生活

    上下學更安心！增設號誌、路口改善 高雄補強校園周邊交通安全

    2026/05/25 23:00 記者陳文嬋／高雄報導
    高市投入6210萬元，改善71校周邊83處路口號誌。（記者陳文嬋攝）

    高市投入6210萬元，改善71校周邊83處路口號誌。（記者陳文嬋攝）

    高雄市近4年投入6210萬元，推動71所學校周邊83處路口號誌改善工程，以最大區鳳山區11校周邊16處路口最多，今年底將完成9校，新增13校明年完成，透過更明確的停讓規則與行人通行指引，強化學童上下學安全。

    高雄市維護通學人行安全，推動校園周邊增設號誌改善計畫，六度獲得國土管理署經費補助，累計投入6210萬元，辦理號誌改善工程，增設行人專用號誌及「三色號誌+行人號誌」等。

    市府前3年投入5210萬元，推動58校周邊68處路口號誌改善工程，其中第五波共9校經費900萬元，剛完成發包作業，將於今年底前完成；今年第六波剛核定1000萬元，市府將推動13校周邊15處路口，將依程序報請議會同意地方自籌款，並接續辦理招標作業，預計今年底動工、明年完工。

    整體以最大區鳳山區11校周邊16處路口最多，今年新增福誠高中、忠孝及過埤國小等3校，周邊4處路口納入改善，包括福誠高中大門口五甲三路、國泰路二段與五權南路口、真君路與福裕街口、真君路與田衙路口，範圍已由既有市區學校，逐步擴及五甲、過埤等通學需求明顯區域。

    市府依各路口交通條件，補強校園周邊穿越安全，改善內容從行人號誌設置，逐步擴大為「三色號誌+行人號誌」、機車停等區、行穿線增繪或退縮等整合型路口改善，讓車輛停讓規則更清楚，學童通學動線更清楚、穿越路口更安全，將持續爭取中央補助，結合通學道、人行空間、標線及號誌整合改善，逐步打造以學童為優先的安全、友善校園通行環境。

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