公設民營大溪南雅托嬰中心開幕 即日起受理報名、6月8日抽籤

桃園市第61處、也是大溪區第3處的「公設民營大溪南雅托嬰中心」25日下午舉行開幕活動。（記者李容萍攝）

桃園市第61處也是大溪區第3處的「公設民營大溪南雅托嬰中心」今（25）日下午舉行開幕活動，將收托40名滿2足月至未滿2歲的嬰幼兒，由市府委託「社團法人中華晨璦關懷協會」經營管理，即日起至6月4日下午4時止受理報名登記，訂於6月8日上午10時辦理抽籤作業，抽籤結果同日公布在該公托門口、粉絲專頁及桃園育兒資源網。

桃園市長張善政下午出席開幕活動表示，南雅托嬰中心為桃園第61處公共托育設施，市府如期於5月底前完成公托設施擴增至61處的既定目標，展現市府推動公共托育服務的積極作為與高效執行力。面對市民日益增長的托育需求，市府將持續健全在地育兒照顧網絡，成為年輕家庭最穩定的堅實後盾。

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張善政指出，市府除持續布建公設民營托嬰中心外，亦積極推動私立托育機構加入準公共化服務，透過政府補助機制，減輕未能進入公托家庭的經濟負擔，讓家長同樣能以平價費用享有優質的托育服務。此外，市府近期將啟動建置及裝修補助措施，鼓勵民間力量投入托育資源不足區域設置托嬰中心。藉由公私協力加速擴大整體托育量能，全面打造讓家長安心育兒、放心生養的友善城市。

婦幼局長杜慈容表示，有送托需求的家長，可至桃園育兒資源網辦理線上登記，或親赴現場由工作人員協助報名。另115年度公共托育設施候補登記將於6月1日至6月15日開放，既有候補名單效期至7月31日止；若家長後續仍有候補需求，請務必於期限內重新登記，新名單效期自今年8月1日至明年7月31日止，後續將依名單適齡適性依序遞補。

桃園市第61處、也是大溪區第3處的「公設民營大溪南雅托嬰中心」25日下午舉行開幕活動。（記者李容萍攝）

桃園市第61處也是大溪區第3處的「公設民營大溪南雅托嬰中心」25日下午舉行開幕活動。（記者李容萍攝）

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