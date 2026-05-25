賞大漢溪群山環抱！桃園復興新溪口吊橋「回歸」 6月底前免門票

復興區長蘇佐璽（左2）宣布新溪口吊橋即日起「回歸」開放，且6月底前免門票。（復興區公所提供）

桃園市復興區斥資2億元興建的「新溪口吊橋」全長303公尺，自2018年1月開放營運，號稱是全國最長的懸索橋，因市府橋梁定期檢測發現有風險，復興區公所為確保通行安全，去年4月休園封橋1年，連同維運、攤販區整頓一次優化升級，復興區長蘇佐璽日前宣布新溪口吊橋即日起「回歸」開放，且6月底前免門票，連日來吸引共4472名遊客登橋賞景。

蘇佐璽說，漫步新溪口吊橋可觀賞美麗的大漢溪河谷風貌與石門水庫豐沛蓄水量，享受被大漢溪與群山環抱的壯觀風景。該吊橋不僅是觀光熱門景點，也是當地居民日常通行的重要交通設施，可串聯角板山、溪口部落。

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復興區公所預計7月舉辦新溪口吊橋開園活動，以「泰雅文化展演×生態導覽×在地互動體驗」為主軸，結合溪口部落人文特色及園區自然景觀，規劃多元文化展演與遊客互動內容。同時結合淨山健行，邀請遊客順遊高遶溪步道、角板山商圈、羅浮溫泉等景點安排2天1日遊。

其實，新溪口吊橋去年4月休園維修，原訂今年初開放，工程延至今年5月中旬才重新見客，為了吸引遊客快速回籠，6月30日前開放入園免費，7月起入園票價維持銅板價每人50元。另提醒遊客，要前往新溪口吊橋請改走「溪口端」，原本的「角板山入口端」仍維修暫時封閉中，千萬別白跑一趟。

桃園市復興區斥資2億元興建的「新溪口吊橋」全長303公尺，號稱全國最長懸索橋，因市府橋梁定期檢測發現有風險，復興區公所為確保通行安全，去年4月休園封橋1年。（記者李容萍攝）

桃園復興新溪口吊橋不僅是觀光熱門景點，也是當地居民日常通行的重要交通設施，可串聯角板山、溪口部落。（記者李容萍攝）

桃園復興新溪口吊橋重新開放懶人包。（復興區公所提供）

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