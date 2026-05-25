1.2萬棟！信義區逾60年老屋套繪變中正區 許淑華：防災型都更獎勵看得到吃不到

台北市議員許淑華（右）表示，信義區五常里一處屋齡60年以上矮舊房屋，室外鋼筋外露、室內壁癌漏水，近期整合近9成住戶欲申請防災型都更30%獎勵被打回票。（擷取自議會直播影片）

防災型都更獎勵看得到吃不到？台北市議員許淑華今（25）在議會工務部門以個案為例質詢，信義區五常里一處屋齡60年以上矮舊房屋，室外鋼筋外露、室內壁癌漏水，近期整合近9成住戶欲申請防災型都更30%獎勵，但有使照沒建照，地籍套繪結果顯示竟在中正區，直指老屋資料存續問題恐影響到都更申請，全市60年以上建物有1萬2363棟，市府應一次性處理。對此，都市發展局長簡瑟芳回應，將從機制面解決，更新處跟建管處會一起討論。

許淑華表示，此案送件被打回票，即便已有近9成住戶簽署同意書，然防災型都更獎勵還是拿不到，現今最大問題就是「必須為合法建築物」的登記，29棟年代久遠的建物，有使照但沒建照，根據建築管理工程處的地籍套繪圖，居然跑出完全不相干的中正區，明明地址在信義區，結果套繪出來在中正區，當初如何核發使照，令人百思不得其解，凸顯當時的資料存續情況不佳，加劇現今都更的困難。

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她指出，五常里老屋只是個案，全市60年以上建物有1萬2363棟，有多少棟是卡在合法認定而無法都更？市府應立即啟動簡化房屋認定，1個月內協助申請戶辦理，並以同樣辦理方式認定，以利民眾推行都更，否則防災型都更美意將難以落實。

簡瑟芳回應，簡化認定一直在精進，針對房子明明已經存在，有使照但沒建照，將從機制面解決，更新處跟建管處會一起討論。

建管處長虞積學補充，議員所指一案應是早期執照登錄誤植位置；部分都更個案有可能透過獨立申請或併同更新案認定為合法房屋，可簡化本應要申請使照的合法建物，而不用申請執照，如檢附航測圖、地形圖、稅籍資料等必要證明文件。另，針對合法房屋認定的申請，會再研議簡化作業。

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