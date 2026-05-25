週二高溫酷暑！大台北飆37度 台東恐有焚風

週二受太平洋高壓影響，台灣各地均為晴到多雲，天氣相當穩定。（資料照）

週二（26日）台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度左右高溫發生的機率，東南部地區有焚風發生的機率。

中央氣象署預報，週二受太平洋高壓影響，台灣各地均為晴到多雲，天氣相當穩定。

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氣溫方面，持續高溫炎熱，預測白天高溫普遍在32至36度，其中大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度或以上高溫發生的機率，台東則有焚風發生的可能，應注意農作物保護措施。

離島天氣：澎湖多雲時晴，26至31度；金門多雲時晴，26至30度；馬祖晴時多雲，25至29度。

至於未來幾天的天氣，天氣風險公司指出，週二週三（26-27日）台灣附近持續西南風偏強，且環境水氣相對偏少，預測各地大致可維持晴時多雲天氣。不過這段期間須特別留意高溫現象，由於天氣較為晴朗，加上西南風偏強，背風側的北部至東南部有沉降增溫機制，預測除中南部內陸有36度以上高溫機會外，北部至東南部也需留意局部極端高溫及焚風現象。

紫外線指數方面，各地指數都偏高，桃園市、宜蘭縣高達「危險級」，其他縣市「過量級」。

空氣品質方面，週二環境風場為西南風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；晚間馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣溫方面，持續高溫炎熱，預測白天高溫普遍在32至36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，各地指數都偏高，桃園市、宜蘭縣高達「危險級」，其他縣市「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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