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    首頁 > 生活

    全台鬧血荒！彰化縣警局攜手保四總隊挽袖狂募24萬CC熱血

    2026/05/25 22:21 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣警局副局長薛錦孟帶頭捐出250CC熱血。（縣警局提供）

    彰化縣警局副局長薛錦孟帶頭捐出250CC熱血。（縣警局提供）

    全台血庫拉警報，在警察節前夕，彰化縣警局今天（25日）首度攜手保四總隊舉辦捐血活動，有不少民眾主動前來挽袖捐出熱血，縣警局副局長薛錦孟也帶頭捐出250CC熱血，主任秘書廖志明更捐出500CC熱血；一天下來共募集971袋熱血，捐血量高達24萬2750CC。

    縣警局指出，目前全台A型與O型血液處於最為短缺的「急缺」狀態，庫存量僅能維持數天，醫療用血需求不間斷，需要民眾踴躍捐輸以維持穩定血液庫存量。

    彰化縣警局與保四總隊今年首度攜手合作，在兩機關駐地同步舉辦「捐血一袋，救人一命」公益捐血活動。除全體警察同仁外，更召集警眷、志工、民防、義警、義交及守望相助隊等協勤民力齊心響應，不少人挽袖捐出250CC熱血，更有人一口氣捐出500CC，現場也提供豐富的紀念品及摸彩獎品，連前來洽公的民眾也都熱情加入捐血行列，最終統計兩地共有643人挽袖捐血，共募集971袋熱血，捐血量高達24萬2750CC，共同為紓解血荒問題盡份心力。

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